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Récord de rinde y producción en la campaña triguera 2025/6

De 7 millones de hectáreas sembradas se cosecharon casi 28 millones de toneladas.

Récord de rinde y producción en la campaña triguera 2025/6
Hace 7 Hs

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación presentó el informe Interinstitucional sobre Calidad de Trigo, un trabajo conjunto realizado por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y por las Cámaras Arbitrales de Rosario, Bahía Blanca, Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe, que entregan información productiva clave para la cadena triguera.

Cabe destacar que la campaña de trigo 2025/2026 alcanzó niveles récord de rendimiento y producción, con 7 millones de hectáreas sembradas y una cosecha que alcanzó los 27,9 millones de toneladas (un 26% más que el máximo anterior, alcanzado en la campaña 2021/22), y un rendimiento promedio nacional de 41,3 quintales por hectárea (qq/ha).

El Instituto Nacional de Semillas (Inase) elabora, junto a los criaderos públicos y privados de trigo, los índices de calidad alcanzados en la Red Nacional de Evaluación de Cultivares de Trigo (RET) en distintas localidades.

Las variedades se clasifican en grupos de calidad del 1 a 3, siendo el 1 trigos de alta calidad panadera; los del grupo 2 trigos de muy buena calidad panadera, adecuados para la panificación tradicional, con más de ocho horas de fermentación; y los del grupo 3 trigos de buen rinde, pero de mediana a baja calidad panadera. Para la campaña de trigo que se cierra, el mayor porcentaje de variedades sembradas correspondieron al grupo 2.

Este Informe Institucional de Calidad del Trigo se confecciona desde hace 28 años; y además del respaldo institucional mencionado cuenta con la participación de todas las instancias de la cadena: producción, almacenaje, industria y exportación, entre otras. Su amplia participación y su publicación en tiempo y forma lo ubican como una herramienta fundamental a la hora de tomar decisiones comerciales. El informe completo puede visitarse en https://www.trigoargentino.com.ar/.

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