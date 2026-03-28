Récord de rinde y producción en la campaña triguera 2025/6

Las variedades se clasifican en grupos de calidad del 1 a 3, siendo el 1 trigos de alta calidad panadera; los del grupo 2 trigos de muy buena calidad panadera, adecuados para la panificación tradicional, con más de ocho horas de fermentación; y los del grupo 3 trigos de buen rinde, pero de mediana a baja calidad panadera. Para la campaña de trigo que se cierra, el mayor porcentaje de variedades sembradas correspondieron al grupo 2.