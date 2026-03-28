El Senasa eliminó algunos trámites que resultaban duplicados

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) eliminó el requisito de presentar habilitaciones municipales y/o provinciales como condición previa para realizar trámites ante el organismo. La disposición se enmarca en el proceso de desregulación y simplificación administrativa impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional, orientado a suprimir normas redundantes que generen sobrecostos innecesarios para el sector productivo.