Escándalo en el fútbol argentino: investigan pagos a un árbitro para perjudicar a Belgrano

La Justicia federal investiga un presunto caso de corrupción en el fútbol argentino que vuelve a poner bajo la lupa a la dirigencia de la AFA. A partir del análisis de conversaciones de WhatsApp, la causa apunta a un supuesto pago de dinero a un árbitro con el objetivo de influir en el resultado de un partido entre Belgrano de Córdoba y Barracas Central, disputado en 2020 por la Primera Nacional.