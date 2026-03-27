Atención empleados estatales: este sábado arranca el pago de los sueldos de marzo en Tucumán

El cronograma completo que dio a conocer el Gobierno.

Hace 42 Min

La Tesoraría de la Provincia, organismo que depende de la secretaría de Hacienda del ministerio de Economía y Producción, informó que este sábado 28 arranca el pago de sueldo del mes de marzo para empleados estatales.

El cronogram completo:

Sabado 28 de marzo

- Sistema Provincial de Salud (Siprosa) 

- Instituto Provincial de la Vivienda

- Instituto Provincial de la lucha contra el Alcoholismo 

- Ente Único de Reg. de Servicios Públicos 

- Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos Provinciales de Tucumán

Martes 31 de marzo

- Administración Central 

- Seguridad ( Dpto. Gral. de Policia-Direc. Gral. de Institutos Penales)

- Defensoría del Pueblo

- Tribunal de Cuentas 

- Tribunal Fiscal de Apelación

- Poder Legislativo 

- Dirección Provincial de Vialidad (DPV)

- Poder Judicial  (Ctro. Jud. Concepción-Ctro. Judicial Monteros-Corte Suprema de Just.-Just. Paz Legal)

- Ministerio Público Fiscal 

- Ministerio Pupilar y de la Defensa

Miércoles 1 de abril

- Comunas Rurales

- Municipios del Interior 

- Dirección de Recursos Hidricos 

- Ente Autárquico Tucumán Turismo 

- Ente Cultural de Tucumán 

- Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual

- Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento 

- Instituto Desarrollo Productivo 

- Ente Infraestructura Comunitaria

- Instituto Promoción del Azúcar y Alcohol 

- Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa 

En tanto que la parte complementaria comenzará a abonarse de acuerdo a lo previsto de la siguiente forma:  

Martes 7 de abril

- Sistema Provincial De Salud (Siprosa)

- Instituto Provincial de la Vivienda

- Ente Único De Reg.De Servic.Pub.Pcial. (Ersept.)

- Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres

- Sociedad Aguas del Tucuman

- Seguridad (Dpto. Gral. De Policia-Direc. Gral. De Institutos Penales)

Miércoles 8 De Abril

- Educación Establec.Provinciales -(Esc.Provinciales.-Rep.18 - Esc.Sec.Transferidas.Rep.25 - Esc.Sec.Tranf.Rep 26 Esc.Sec Transf. Rep. 27)

- Administracion Central

- Defensoría del Pueblo

- Instituto Provincial de lucha contra el Alcoholismo 

- Comunas Rurales

-Dirección Provincial de Vialidad (DPV)

- Tribunal de Cuentas

-Tribunal Fiscal de Apelación

- Jubilados Fuera de Convenio

- Renta Vitalicia-Héroes de Malvinas

- Asignaciones Ex-Empleados Talleres De Tafi Viejo

Jueves 9 De Abril

- Poder Judicial (Ctro. Jud. Concepción-Ctro. Judicial Monteros-Corte Suprema De Just.-Just. Paz Legal)

- Ministerio Publico Fiscal

- Ministerio Pupilar y de la Defensa

- Poder Legislativo

- Municipios del Interior

- Dirección Recursos Hídricos

- Ente Autárquico Tucuman Turismo

- Ente Cultural de Tucumán

- Instituto Provincial Acción Cooperativa y Mutual 

- Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento 

- Instituto Desarrollo Productivo

- Ente Infraestructura Comunitaria

- Inst.Promocion del Azúcar y Alcohol

- Ente Autarq.Teatro Mercedes Sosa

- Educación Establecimientos Publicos de Gestión Privadas (Privados Primarios, Secundarios, Terciarios Transferidos)

Dólar tarjeta: el método para evitar el recargo del 30% en tus compras y ahorrar

Dólar tarjeta: el método para evitar el recargo del 30% en tus compras y ahorrar

La mitad de la población no llega ni al 20 de cada mes con sus ingresos

La mitad de la población no llega ni al 20 de cada mes con sus ingresos

Los bancos aceleran el cierre de sucursales en todo el país por problemas para cobrar créditos

Los bancos aceleran el cierre de sucursales en todo el país por problemas para cobrar créditos

¿Sirve desinstalar una billetera digital para no pagar una deuda? La respuesta es clara

¿Sirve desinstalar una billetera digital para no pagar una deuda? La respuesta es clara

La Serenísima cambia de dueño: Arcor y Danone se quedaron con la empresa

La Serenísima cambia de dueño: Arcor y Danone se quedaron con la empresa

Lo más popular
La madre que plantó un árbol para que el recuerdo de su hijo siga creciendo
1

La madre que plantó un árbol para que el recuerdo de su hijo siga creciendo

Una provincia está bajo alerta por tormentas: ¿cómo estará el clima el fin de semana?
2

Una provincia está bajo alerta por tormentas: ¿cómo estará el clima el fin de semana?

La Justicia de EEUU revoca el fallo por YPF y la Argentina evita pagar más de U$S16.000 millones
3

La Justicia de EEUU revoca el fallo por YPF y la Argentina evita pagar más de U$S16.000 millones

Un spot con guiño tucumano: el ancazo a Pelli y Mercedes Sosa, presentes en el video de la Selección
4

Un spot con guiño tucumano: el "ancazo" a Pelli y Mercedes Sosa, presentes en el video de la Selección

De los vuelos de Adorni al barro en Tucumán: las trampas morales que dejan en evidencia a los políticos
5

De los vuelos de Adorni al barro en Tucumán: las trampas morales que dejan en evidencia a los políticos

Mercedes-Benz Camiones y Buses presentó en Tucumán el nuevo Axor
6

Mercedes-Benz Camiones y Buses presentó en Tucumán el nuevo Axor

Más Noticias
Un spot con guiño tucumano: el ancazo a Pelli y Mercedes Sosa, presentes en el video de la Selección

Un spot con guiño tucumano: el "ancazo" a Pelli y Mercedes Sosa, presentes en el video de la Selección

Tras el fallo por YPF, Milei le apuntó a Kicillof y a Cristina Fernández

Tras el fallo por YPF, Milei le apuntó a Kicillof y a Cristina Fernández

La Justicia de EEUU revoca el fallo por YPF y la Argentina evita pagar más de U$S16.000 millones

La Justicia de EEUU revoca el fallo por YPF y la Argentina evita pagar más de U$S16.000 millones

Arriazu: Los planetas se están alineando, salvo que choquemos la calesita

Arriazu: "Los planetas se están alineando, salvo que choquemos la calesita"

Mercedes-Benz Camiones y Buses presentó en Tucumán el nuevo Axor

Mercedes-Benz Camiones y Buses presentó en Tucumán el nuevo Axor

Una provincia está bajo alerta por tormentas: ¿cómo estará el clima el fin de semana?

Una provincia está bajo alerta por tormentas: ¿cómo estará el clima el fin de semana?

Scania sigue firme, pese a los cambios cíclicos de la economía

Scania sigue firme, pese a los cambios cíclicos de la economía

La madre que plantó un árbol para que el recuerdo de su hijo siga creciendo

La madre que plantó un árbol para que el recuerdo de su hijo siga creciendo

