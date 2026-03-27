Atención empleados estatales: este sábado arranca el pago de los sueldos de marzo en Tucumán

La Tesoraría de la Provincia, organismo que depende de la secretaría de Hacienda del ministerio de Economía y Producción, informó que este sábado 28 arranca el pago de sueldo del mes de marzo para empleados estatales.
El cronogram completo:
Sabado 28 de marzo
- Sistema Provincial de Salud (Siprosa)
- Instituto Provincial de la Vivienda
- Instituto Provincial de la lucha contra el Alcoholismo
- Ente Único de Reg. de Servicios Públicos
- Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos Provinciales de Tucumán
Martes 31 de marzo
- Administración Central
- Seguridad ( Dpto. Gral. de Policia-Direc. Gral. de Institutos Penales)
- Defensoría del Pueblo
- Tribunal de Cuentas
- Tribunal Fiscal de Apelación
- Poder Legislativo
- Dirección Provincial de Vialidad (DPV)
- Poder Judicial (Ctro. Jud. Concepción-Ctro. Judicial Monteros-Corte Suprema de Just.-Just. Paz Legal)
- Ministerio Público Fiscal
- Ministerio Pupilar y de la Defensa
Miércoles 1 de abril
- Comunas Rurales
- Municipios del Interior
- Dirección de Recursos Hidricos
- Ente Autárquico Tucumán Turismo
- Ente Cultural de Tucumán
- Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual
- Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento
- Instituto Desarrollo Productivo
- Ente Infraestructura Comunitaria
- Instituto Promoción del Azúcar y Alcohol
- Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa
En tanto que la parte complementaria comenzará a abonarse de acuerdo a lo previsto de la siguiente forma:
Martes 7 de abril
- Sistema Provincial De Salud (Siprosa)
- Instituto Provincial de la Vivienda
- Ente Único De Reg.De Servic.Pub.Pcial. (Ersept.)
- Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres
- Sociedad Aguas del Tucuman
- Seguridad (Dpto. Gral. De Policia-Direc. Gral. De Institutos Penales)
Miércoles 8 De Abril
- Educación Establec.Provinciales -(Esc.Provinciales.-Rep.18 - Esc.Sec.Transferidas.Rep.25 - Esc.Sec.Tranf.Rep 26 Esc.Sec Transf. Rep. 27)
- Administracion Central
- Defensoría del Pueblo
- Instituto Provincial de lucha contra el Alcoholismo
- Comunas Rurales
-Dirección Provincial de Vialidad (DPV)
- Tribunal de Cuentas
-Tribunal Fiscal de Apelación
- Jubilados Fuera de Convenio
- Renta Vitalicia-Héroes de Malvinas
- Asignaciones Ex-Empleados Talleres De Tafi Viejo
Jueves 9 De Abril
- Poder Judicial (Ctro. Jud. Concepción-Ctro. Judicial Monteros-Corte Suprema De Just.-Just. Paz Legal)
- Ministerio Publico Fiscal
- Ministerio Pupilar y de la Defensa
- Poder Legislativo
- Municipios del Interior
- Dirección Recursos Hídricos
- Ente Autárquico Tucuman Turismo
- Ente Cultural de Tucumán
- Instituto Provincial Acción Cooperativa y Mutual
- Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento
- Instituto Desarrollo Productivo
- Ente Infraestructura Comunitaria
- Inst.Promocion del Azúcar y Alcohol
- Ente Autarq.Teatro Mercedes Sosa
- Educación Establecimientos Publicos de Gestión Privadas (Privados Primarios, Secundarios, Terciarios Transferidos)