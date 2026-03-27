SociedadActualidad La madre que plantó un árbol para que el recuerdo de su hijo siga creciendo Desde una historia personal hasta una política pública, cuál es el rol de los árboles destacados en la identidad urbana y cuáles son los desafíos para preservarlos. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Por Ariane Armas Hace 5 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas San Miguel de TucumánPlaza San MartínJosé María CaneladaLuciano ChincariniGustavo Cobos Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Una postal impactante frente al Cementerio del Oeste: cayó el histórico gomero Lo más popular ¿Dónde trabajar hoy? Los jóvenes y una decisión clave: quedarse o irse de Tucumán Aprender en la era digital: cuáles son los principales consejos de los referentes educativos en Tucumán El caso Noelia Castillo Ramos: qué ley rige en Argentina sobre la eutanasia y qué opinan los especialistas Tarucas lanza un 2x1 con Club La Gaceta para llenar el estadio ante Cobras de Brasil Macbook Neo: ¿Cuánto cuesta comprar en Argentina la computadora más barata que lanzó Apple? Crece la tensión en Yerba Buena: Garolera fue internada y pidió una perimetral contra Aráoz