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La Serenísima cambia de dueño: Arcor y Danone se quedaron con la empresa

Compartirán el control igualitario de Mastellone, dueña de la Serenísima“, al 50%.

La Serenísima cambia de dueño: Arcor y Danone se quedaron con la empresa
Hace 16 Min

Tras casi 100 años en manos de Mastellone Hermanos, Grupo Arcor (líder en alimentos de Latinoamérica) y Danone (empresa líder global en el mercado de lácteos) adquirieron el 100% de la empresa láctea La Serenísima.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, ambas compañías poseían el 49% del paquete accionario, mientras que el restante permanecía bajo el control de Mastellone Hermanos y Dallpoint Investments LLC.

Mediante un joint venture, Arcor y Danone indicaron que la adquisición “creará un negocio integrado, aprovechando sus fortalezas y capacidades para ofrecer una innovación mayor y más ágil, potenciar la eficiencia operativa y ampliar el alcance de la categoría”.

En el comunicado oficial, al cual accedió esta agencia, también señalaron que se generarán nuevas oportunidades de crecimiento en la “valorización del mercado lácteo”, a través de sus once plantas productivas en la región. La Serenísima es la encargada de elaborar leches, dulce de leche, quesos, mantecas, cremas, yogures y postres, entre otros.,

“La combinación de nuestras capacidades creará una plataforma de crecimiento con mayores oportunidades para la innovación y la eficiencia operativa, junto con un mayor alcance. Se trata, en definitiva, de proveer marcas lácteas saludables y de calidad a más consumidores en Argentina, hoy y en el futuro”, sostuvo Antoine de Saint-Affrique, CEO de Danone.

En el mismo sentido se expresó el presidente del Grupo Arcor, Alfredo Pagani, quien manifestó que el joint venture permitirá “apalancar la capacidad comercial, las operaciones, los procesos y las mejores prácticas de ambas empresas y acelerar el crecimiento”.

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