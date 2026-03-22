La mitad de la población no llega ni al 20 de cada mes con sus ingresos

El verano ha sido demasiado gasolero para los argentinos. Las ventajas comparativas en precios con Brasil ya no fueron las mismas que la temporada pasada. Las que pudieron salir unos días, invadieron la costa atlántica, las sierras cordobesas o los valles tucumanos, por mencionar algunos destinos. La tarjeta de crédito estalla. Ya no hay margen y, generalmente, se usa como rueda de auxilio para costear la canasta familiar. El economista Ricardo Arriazu ha dicho a LA GACETA que, pese que las consultoras señalan la caída del consumo, el endeudamiento de largo plazo ha sido una constante entre las personas, sobre todo para adquirir bienes durables, autos o motos. En diciembre, ese consumo se ha expandido un 5%, según el conferencista. Los bancarizados, en tanto, apelaron a la última herramienta disponible para tomarse un respiro de los problemas cotidianos: las líneas de financiamiento personales. Pero, como suele decirse en la teoría, en la economía nada es gratis: alguien paga. Y marzo arrancó con los gastos estacionales en educación y en indumentaria, con impacto en el comercio escolar. El bolsillo no resiste tantos gastos acumulados al arrancar el año. Por eso, el aguinaldo no es un factor de ahorro, sino que, en la mayoría de los casos, sirve para achicar el endeudamiento familiar.