Un spot con guiño tucumano: el "ancazo" a Pelli y Mercedes Sosa, presentes en el video de la Selección

Sin embargo, el video también utiliza el recurso para marcar los contrastes de nuestra sociedad. "Lo que tampoco te dijeron es que pelearnos entre nosotros mata el aura. Menos mil de aura", advierte el relator. En ese momento, se suceden imágenes de peleas callejeras e insultos en noticieros, entre las que destaca un momento icónico de la TV local: el famoso "ancazo" de Marcelo “Pichón” Segura al diputado tucumano Federico Pelli, ocurrido durante las entregas de donaciones a los damnificados en La Madrid hace algunos días.