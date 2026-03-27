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Un spot con guiño tucumano: el "ancazo" a Pelli y Mercedes Sosa, presentes en el video de la Selección

La AFA lanzó una nueva campaña publicitaria de cara al Mundial 2026. Bajo el concepto de "el aura", el video repasa íconos de nuestra cultura e incluye personajes virales que involucran a Tucumán.

PRESENCIA TUCUMANA. El conflicto entre Segura y Pelli aparece durante unos segundos en el spot oficial de la Selección Argentina previo al Mundial. PRESENCIA TUCUMANA. El conflicto entre Segura y Pelli aparece durante unos segundos en el spot oficial de la Selección Argentina previo al Mundial.
Hace 1 Hs

La Selección Argentina publicó en sus redes sociales su habitual spot publicitario para promocionar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Bajo el lema "Argentina, un país con aura", la "Albiceleste" ya empezó a jugar la próxima cita mundialista a través de sus canales oficiales con un tono alentador y místico. ¿La sorpresa? El video cuenta con una marcada presencia tucumana.

"Nadie te lo dijo. Pero cuando nacés en Argentina, nacés con aura", encabeza el locutor, mientras las imágenes repasan íconos de la cultura nacional. En el vertiginoso montaje aparecen el papa Francisco, Rodrigo Bueno, Bizarrap y un emotivo fragmento de Mercedes Sosa abrazando a Charly García.

"Ellos dos tienen diez de aura", dice el video al mostrar a Lionel Messi y Diego Armando Maradona. La expresión, convertida en tendencia viral durante los últimos meses, hace referencia a una especie de "esencia" o "mística" inherente a alguien. Aunque en redes suele usarse con ironía, en el spot funciona como un mensaje de orgullo que busca apelar a la identidad argentina.

Sin embargo, el video también utiliza el recurso para marcar los contrastes de nuestra sociedad. "Lo que tampoco te dijeron es que pelearnos entre nosotros mata el aura. Menos mil de aura", advierte el relator. En ese momento, se suceden imágenes de peleas callejeras e insultos en noticieros, entre las que destaca un momento icónico de la TV local: el famoso "ancazo" de Marcelo “Pichón” Segura al diputado tucumano Federico Pelli, ocurrido durante las entregas de donaciones a los damnificados en La Madrid hace algunos días.

"Es hora de activar el aura masterclass, esa que conseguimos cuando estamos todos unidos", finaliza el spot, apelando a la unidad nacional para alentar al equipo de Lionel Scaloni. Esta vez, la idiosincrasia tucumana, entre el afecto de "La Negra" y el viral confrontamiento entre "Pichón" y Pelli, dijo presente en la narrativa de la Selección.

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