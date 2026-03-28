¿Cuántas horas en el teléfono son demasiadas?: la alarmante respuesta de los especialistas

Pasar horas frente a una pantalla se volvió parte de nuestra coreografía diaria. Ya sea por trabajo, por ocio o simplemente por la inercia de "scrollear" en redes sociales, los dispositivos dominan nuestro tiempo. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre con los niños, para quienes existen pautas claras de salud, los adultos parecen estar en un "terreno de nadie" respecto a cuánto es demasiado.