El Gobierno retiró una obra de Helmut Ditsch de la Casa Rosada y el artista respondió: "¡Qué casualidad!"

El artista insistió en la necesidad de priorizar el cuidado ambiental por encima de las diferencias políticas. “Por encima de los colores políticos está nuestra Pachamama, que es la que nos da la vida. Tenemos que estar unidos para proteger lo más importante, que es nuestra naturaleza. No soy un eco freak, soy un artista, pero esto son cuestiones de sentido común”, expresó.