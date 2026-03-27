El Gobierno retiró una obra de Helmut Ditsch de la Casa Rosada y el artista respondió: "¡Qué casualidad!"

El artista argentino Helmut Ditsch expresó su sorpresa y malestar tras la decisión del Gobierno de retirar de la Casa Rosada una reproducción de su obra The triumph of nature (El triunfo de la naturaleza), realizada en 2006 e inspirada en el Glaciar Perito Moreno.
La medida fue dispuesta por la Secretaría General de la Presidencia y se conoció en un contexto atravesado por el debate parlamentario de la Ley de Glaciares. Desde Viena, donde reside, el artista reaccionó con ironía: “¡Qué casualidad! Retiran de la Casa Rosada una reproducción de mi obra inspirada en el Perito Moreno justo mientras se debate en el Congreso la Ley de Glaciares”.
Ditsch explicó que la imagen retirada no era una obra adquirida por el Estado, sino un préstamo a largo plazo. “Casa Rosada jamás compró, el Gobierno jamás compró ninguna obra mía. Yo hice un préstamo y la condición es que me tienen que informar si llegan a moverla, porque es un impreso valioso hecho con los mejores materiales”, señaló.
Según fuentes oficiales que consultó Infobae, la decisión se basó en la detección de “fallas estructurales” en el espacio de exhibición y en los cambios de temperatura provocados por los aires acondicionados del pasillo, que podrían afectar la estética de las piezas. En ese sentido, indicaron que optaron por “reforzar y poner al resguardo” el ploteo.
El artista rechazó esa explicación. “Es una reproducción de altísima calidad, resistente al agua y a la luz. Me entero por los medios que la retiraron por razones estructurales. A una semana del debate por los glaciares, intuyo que hay algo detrás mucho más importante”, sostuvo a través de un video.
En esa línea, apuntó contra los argumentos oficiales: “Les recuerdo a los especialistas que deben estar ocupándose del tema en la Casa de Gobierno que se trata de una impresión de alta calidad y resistencia, por lo tanto, las supuestas razones esgrimidas sobre la preservación de los materiales no corren”, afirmó.
La imagen estaba ubicada en la pared frontal de un pasillo del ala noreste del primer piso de la sede gubernamental. Para Ditsch, más allá de la polémica, el eje de la discusión excede su obra: “Lo importante es que se está debatiendo el futuro del agua potable de nuestro país”.
El artista insistió en la necesidad de priorizar el cuidado ambiental por encima de las diferencias políticas. “Por encima de los colores políticos está nuestra Pachamama, que es la que nos da la vida. Tenemos que estar unidos para proteger lo más importante, que es nuestra naturaleza. No soy un eco freak, soy un artista, pero esto son cuestiones de sentido común”, expresó.
Un referente del arte argentino
Helmut Ditsch nació en 1962 en Villa Ballester, partido de General San Martín, y reside en Austria desde 1988. Es autor de El hielo y la eternidad transitoria, considerada la obra más valuada en la historia del arte argentino.
En febrero, el pintor publicó una carta abierta en El Destape en la que advirtió sobre la regresión de los glaciares y la necesidad de proteger estos ecosistemas. “Ni la necesidad recaudatoria de los Estados ni el afán de lucro de las empresas deberían sumar una agresión extra a estos ecosistemas tan frágiles”, planteó.
Su pintura inspirada en el Perito Moreno fue adquirida por 1.615.900 euros por la fundación HPH Privatstiftung, propiedad del empresario Hans Peter Haselsteiner. La operación formó parte de un acuerdo mayor por el cual la entidad compró además el 49% del resto de su obra, elevando la inversión total a 5.560.000 euros.
La fundación, con sede en Viena, administra una colección de unas 8.000 piezas bajo un esquema de mecenazgo, lo que permitió al artista conservar el 51% de sus trabajos y mantener derechos de comercialización.
Ditsch construyó su trayectoria con paisajes de gran formato y técnica hiperrealista, inspirados en escenarios como el Río de la Plata, el Salar Grande y el volcán Lanín. El glaciar del sur argentino se mantiene como uno de los ejes centrales de su producción.
Ya en 2010 había alcanzado notoriedad cuando su obra El Mar II, inspirada en el océano Atlántico, se vendió por U$S 865.000, estableciendo un récord para un artista argentino vivo. Seis años más tarde superó esa marca con Cosmigonon, basada en el Perito Moreno, que alcanzó un valor de U$S 1,5 millones.