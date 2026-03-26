El Gobierno retiró de la Casa Rosada cuadros de Perón y Evita: analizan nuevos reemplazos

“Se detectaron algunas fallas estructurales, por lo que optamos por reforzarlos y ponerlos al resguardo”, señaló un funcionario. El retrato de la familia Perón es una copia del óleo original pintado en 1948, de 220 centímetros de alto por 150 de ancho, que actualmente se encuentra en el Museo de Casa Rosada. Se trata de la última obra del autor que sobrevivió a la destrucción de símbolos peronistas durante el proceso de desperonización posterior al golpe de Estado de 1955. La imagen muestra al entonces presidente, con la banda y sonriente, junto a Evita.