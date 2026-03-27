Continúa la entrega del Boleto Educativo Municipal en la semana del 30 de marzo

Cientos de estudiantes se acercaron a las oficinas de la Municipalidad para retirar y actualizar su boleto municipal. La dirección capitalina anunció que el cronograma de entregas continuará para los alumnos que aún no hayan podido retirar el beneficio. Así, muchos estudiantes más de todos los niveles educativos de San Miguel de Tucumán podrán viajar gratis para asistir a clases.
La Municipalidad continuará la distribución del Boleto Educativo Municipal (BEM), que hasta el momento benefició a más de 28.000 alumnos de los niveles terciario, universitario, secundario y primario que estudian en establecimientos públicos de la capital. Quienes soliciten el beneficio, tanto por primera vez como para su renovación, deberán presentar la misma documentación.
En caso de tener una tarjeta SUBE, los beneficiarios deberán llevarla para que se haga la reactivación. Pero quienes no tengan una tarjeta previamente recibirán una nueva en la que se activarán los pasajes gratuitos.
Cronograma de entrega del Boleto Educativo Municipal
La entrega y activación del beneficio se realizará por orden alfabético. La inicial de los apellidos indicará el modo en que se distribuirán los días del cronograma. En cualquier caso, los estudiantes deberán asistir a la Dirección de Respuesta Rápida, en San Lorenzo 1270, de lunes a viernes.
Desde el lunes 30 de marzo, el cronograma de entrega para los alumnos de todos los niveles será el siguiente:
- Lunes 30 de marzo: apellidos que inician con A, B, C, D, E, F y G
- Martes 31 de marzo: apellidos que inician con H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P y Q
- Miércoles 1 de abril: apellidos que inician con R, S, T, U, V, W, X, Y y Z
El plástico se entrega de manera totalmente gratuita tanto para los nuevos beneficiarios como para los que necesiten reponer la tarjeta por rotura o pérdida. Se recuerda a los estudiantes que ya poseían la tarjeta el año pasado que la actualización del BEM es un requisito indispensable para mantener el beneficio durante el 2026.