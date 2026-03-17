Cómo tramitar el boleto estudiantil gratuito para universitarios y terciarios de la capital

Desde este lunes comenzó la entrega del beneficio del Boleto Educativo Municipal (BEM) para estudiantes universitarios y terciarios que viven en San Miguel de Tucumán y cursan en instituciones públicas de la capital.
El programa permite viajar de manera gratuita en las líneas de colectivos urbanos del 1 al 19 a través de la tarjeta SUBE con el sistema SUBEM (SUBE + BEM), una política impulsada por el municipio para facilitar el acceso al transporte durante el ciclo lectivo.
El trámite puede realizarse de lunes a viernes, entre las 8 y las 18, en la Dirección de Respuesta Rápida ubicada en San Lorenzo 1270. Allí los estudiantes pueden gestionar la tarjeta por primera vez o renovar el beneficio si ya lo utilizaron en años anteriores.
Un cronograma por orden alfabético
Para organizar la atención y evitar largas filas, la Municipalidad estableció un cronograma según la inicial del apellido.
El calendario previsto es el siguiente:
- Lunes 16 de marzo: apellidos que comienzan con A, B y C
- Martes 17 de marzo: D, E, F y G
- Miércoles 18 de marzo: H, I, J, K, L y M
- Jueves 19 de marzo: N, Ñ, O, P y Q
- Viernes 20 de marzo: R, S, T, U, V, W, X, Y y Z
Desde el área de Movilidad Urbana aclararon que, en caso de que un estudiante no pueda asistir el día asignado, el cronograma se repetirá la semana siguiente para que todos puedan completar el trámite.
Qué requisitos deben presentar
Los estudiantes que quieran acceder al boleto gratuito deben cumplir algunas condiciones. En primer lugar, deben residir en San Miguel de Tucumán y estudiar en un establecimiento público ubicado dentro de la capital. Además, la institución educativa debe estar a más de diez cuadras del domicilio del solicitante.
Al momento de realizar el trámite deberán presentar:
- DNI (último ejemplar)
- Constancia de alumno regular
- Libreta estudiantil
- Tarjeta SUBE del año anterior, si ya contaban con el beneficio
La entrega de la tarjeta es completamente gratuita. Esto incluye tanto a quienes la tramitan por primera vez como a quienes necesitan reemplazar el plástico por pérdida o rotura.
Desde el municipio recordaron que los estudiantes que ya poseen la tarjeta deben realizar la actualización del BEM para mantener el beneficio activo durante el ciclo lectivo 2026.