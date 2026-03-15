Dónde reactivar la Tarjeta Independencia para el boleto estudiantil del interior

Con el inicio del ciclo lectivo, miles de estudiantes del interior de Tucumán deben realizar el trámite para habilitar nuevamente la Tarjeta Independencia y poder acceder al Boleto Estudiantil Gratuito para el Interior (BEGI). El beneficio permite viajar sin costo en colectivo para asistir a clases, pero requiere completar un proceso de inscripción y activación cada año.
Desde el programa recordaron que el trámite no se renueva automáticamente. Por eso, incluso quienes ya tenían el beneficio en años anteriores deben volver a registrarse y completar la activación correspondiente para seguir utilizando el servicio.
El paso a paso para activar la tarjeta
El primer paso es completar el formulario de inscripción al BEGI a través del enlace disponible en los canales oficiales del programa.
Una vez realizada la inscripción, el sistema necesita al menos cinco días hábiles para procesar la información. Después de ese plazo, el estudiante debe dirigirse a un Centro de Renovación o Activación para finalizar el trámite y habilitar la tarjeta.
Las autoridades remarcaron que asistir a uno de estos puntos es obligatorio para completar la gestión. Si el estudiante solo realiza la inscripción online, el beneficio no quedará activado en la tarjeta.
Centros habilitados para la activación
Los estudiantes del interior cuentan con distintos puntos en la provincia donde pueden completar el trámite de renovación o activación:
- Colombres: Oficina de Empleo, San Martín s/n.
- San Pablo: avenida San Martín y calle 11.
- Las Talitas: Complejo Parque Independencia, calle 37 y 12.
- El Manantial: Comuna, 25 de Mayo 45.
- Alderetes: sede de Educación y Cultura, Caseros 650.
- Banda del Río Salí: Martín Fierro 398.
- Tafí Viejo: Sociedad Española, avenida Alem esquina Belgrano.
- Los Nogales: Comuna, kilómetro 1308.
- Cevil Redondo: Luis Borges 150.
- Yerba Buena: Concejo Deliberante, Solano Vera 101.
- Lules: Almirante Brown 226.
- San Felipe y Santa Bárbara (Los Aguirre): ruta 157 km 1111.
- Secretaría de Asuntos Estudiantiles: General Paz 826.
Qué hacer si se pierde la tarjeta
En caso de extravío, los estudiantes deben solicitar un nuevo plástico en Junín 67, primer piso.
La reposición tiene un costo que debe abonarse al momento de realizar el trámite. Una vez emitida la nueva tarjeta, el estudiante deberá esperar aproximadamente cinco días hábiles para que el sistema habilite nuevamente el beneficio y pueda utilizarse en el transporte público.