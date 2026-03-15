Dónde reactivar la Tarjeta Independencia para el boleto estudiantil del interior

Con el inicio del ciclo lectivo, miles de estudiantes del interior de Tucumán deben realizar el trámite para habilitar nuevamente la Tarjeta Independencia y poder acceder al Boleto Estudiantil Gratuito para el Interior (BEGI). El beneficio permite viajar sin costo en colectivo para asistir a clases, pero requiere completar un proceso de inscripción y activación cada año.