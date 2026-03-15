Secciones
SociedadEducación

Dónde reactivar la Tarjeta Independencia para el boleto estudiantil del interior

El trámite del Boleto Estudiantil Gratuito para el Interior requiere completar una inscripción previa y luego asistir a un centro de renovación para activar la tarjeta.

BOLETO ESTUDIANTIL. El programa habilitó sedes de activación en diferentes puntos de la provincia. BOLETO ESTUDIANTIL. El programa habilitó sedes de activación en diferentes puntos de la provincia. / ARCHIVO LA GACETA
Hace 1 Hs

Con el inicio del ciclo lectivo, miles de estudiantes del interior de Tucumán deben realizar el trámite para habilitar nuevamente la Tarjeta Independencia y poder acceder al Boleto Estudiantil Gratuito para el Interior (BEGI). El beneficio permite viajar sin costo en colectivo para asistir a clases, pero requiere completar un proceso de inscripción y activación cada año.

Desde el programa recordaron que el trámite no se renueva automáticamente. Por eso, incluso quienes ya tenían el beneficio en años anteriores deben volver a registrarse y completar la activación correspondiente para seguir utilizando el servicio.

El paso a paso para activar la tarjeta

El primer paso es completar el formulario de inscripción al BEGI a través del enlace disponible en los canales oficiales del programa.

Una vez realizada la inscripción, el sistema necesita al menos cinco días hábiles para procesar la información. Después de ese plazo, el estudiante debe dirigirse a un Centro de Renovación o Activación para finalizar el trámite y habilitar la tarjeta.

Las autoridades remarcaron que asistir a uno de estos puntos es obligatorio para completar la gestión. Si el estudiante solo realiza la inscripción online, el beneficio no quedará activado en la tarjeta.

Centros habilitados para la activación

Los estudiantes del interior cuentan con distintos puntos en la provincia donde pueden completar el trámite de renovación o activación:

- Colombres: Oficina de Empleo, San Martín s/n.

- San Pablo: avenida San Martín y calle 11.

- Las Talitas: Complejo Parque Independencia, calle 37 y 12.

- El Manantial: Comuna, 25 de Mayo 45.

- Alderetes: sede de Educación y Cultura, Caseros 650.

- Banda del Río Salí: Martín Fierro 398.

- Tafí Viejo: Sociedad Española, avenida Alem esquina Belgrano.

- Los Nogales: Comuna, kilómetro 1308.

- Cevil Redondo: Luis Borges 150.

- Yerba Buena: Concejo Deliberante, Solano Vera 101.

- Lules: Almirante Brown 226.

- San Felipe y Santa Bárbara (Los Aguirre): ruta 157 km 1111.

- Secretaría de Asuntos Estudiantiles: General Paz 826.

BOLETO ESTUDIANTIL. El programa habilitó sedes de activación en diferentes puntos de la provincia. BOLETO ESTUDIANTIL. El programa habilitó sedes de activación en diferentes puntos de la provincia. / CAPTURA DE PANTALLA

Qué hacer si se pierde la tarjeta

En caso de extravío, los estudiantes deben solicitar un nuevo plástico en Junín 67, primer piso.

La reposición tiene un costo que debe abonarse al momento de realizar el trámite. Una vez emitida la nueva tarjeta, el estudiante deberá esperar aproximadamente cinco días hábiles para que el sistema habilite nuevamente el beneficio y pueda utilizarse en el transporte público.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas TucumánBoleto Universitario GratuitoJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Condenan a miembros de una banda por un millonario escruche a una financiera

Condenan a miembros de una banda por un millonario escruche a una financiera

Lo más popular
The “Pichon” Show
1

The “Pichon” Show

El otoño traerá más lluvias y el invierno será menos frío
2

El otoño traerá más lluvias y el invierno será menos frío

Los macabros detalles que surgieron en el caso Érika
3

Los macabros detalles que surgieron en el caso Érika

Con cambios en su agenda, Milei llega el jueves a Tucumán
4

Con cambios en su agenda, Milei llega el jueves a Tucumán

El emotivo momento en el que Gasly felicita a Colapinto tras un gran cierre de carrera en Shanghái
5

El emotivo momento en el que Gasly felicita a Colapinto tras un gran cierre de carrera en Shanghái

La Madrid empieza a levantarse entre el barro y las pérdidas
6

La Madrid empieza a levantarse entre el barro y las pérdidas

Más Noticias
El otoño traerá más lluvias y el invierno será menos frío

El otoño traerá más lluvias y el invierno será menos frío

El tiempo en Tucumán: las lluvias darán una tregua y subirá la temperatura

El tiempo en Tucumán: las lluvias darán una tregua y subirá la temperatura

El hábito que puede perjudicar tu salud después de los 50, según especialistas

El hábito que puede perjudicar tu salud después de los 50, según especialistas

Horóscopo chino: los tres signos que enfrentarán grandes cambios en marzo

Horóscopo chino: los tres signos que enfrentarán grandes cambios en marzo

Temporal en Argentina: rigen alertas por lluvias, granizo y viento Zonda

Temporal en Argentina: rigen alertas por lluvias, granizo y viento Zonda

Woodstock, Coachella, Lollapalooza: la historia de los festivales

Woodstock, Coachella, Lollapalooza: la historia de los festivales

La Madrid empieza a levantarse entre el barro y las pérdidas

La Madrid empieza a levantarse entre el barro y las pérdidas

En Santa Rosa de Leales, una parroquia quedó convertida en centro solidario

En Santa Rosa de Leales, una parroquia quedó convertida en centro solidario

Comentarios