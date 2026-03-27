Secciones
SociedadActualidad

Nuevo aumento del salario mínimo: cómo impacta en ANSES y los planes sociales

El Gobierno confirmó una serie de incrementos escalonados para el salario mínimo entre abril y agosto de 2026. Los nuevos montos y de qué manera esta medida afecta a las prestaciones de ANSES y el acceso a distintos planes sociales.

El Gobierno confirmó una serie de incrementos escalonados para el salario mínimo entre abril y agosto de 2026 El Gobierno confirmó una serie de incrementos escalonados para el salario mínimo entre abril y agosto de 2026 TN
Por LA GACETA Hace 1 Hs

Tras la reciente resolución del Consejo Nacional del Empleo, se oficializó un nuevo aumento escalonado del salario mínimo, vital y móvil (SMVM) en la Argentina. Esta actualización no solo busca recomponer los ingresos frente a la inflación persistente, sino que también tiene un efecto directo sobre los topes y requisitos de acceso a diversos planes sociales y las prestaciones por desempleo que abona la ANSES.

Cronograma de aumentos: ¿cuánto cobrará un trabajador hasta agosto?

Al fracasar las negociaciones entre los sindicatos y los empleadores, el Gobierno fijó los nuevos valores a través de la Resolución 9/2025. El esquema establece subas mensuales de entre $4.400 y $5.400, acumulando así un incremento de $24.200 entre marzo y agosto.

De esta manera, la escala salarial quedó definida de la siguiente forma:

  • Abril: $357.800
  • Mayo: $363.000
  • Junio: $367.800
  • Julio: $372.400
  • Agosto: $376.600

El efecto directo en las Becas Progresar y otros planes sociales

El salario mínimo funciona como un piso de referencia indispensable para el Estado a la hora de definir quiénes necesitan asistencia. Un ejemplo claro de esto son las Becas Progresar: para que un estudiante pueda percibir este beneficio, el ingreso de su grupo familiar no puede superar el equivalente a tres salarios mínimos.

Por lo tanto, con cada aumento mensual del SMVM, se modifica el límite de ingresos permitidos, redefiniendo qué personas logran cumplir con los requisitos para ingresar o mantenerse dentro del programa. Además, este nuevo piso influye en las paritarias de aquellos sectores que cuentan con trabajadores no registrados.

Cambios en la prestación por desempleo de ANSES

Las personas que se encuentran sin trabajo y cobran el Fondo de Desempleo también verán modificaciones, ya que los topes de esta prestación están atados al salario mínimo vigente. Si bien el cobro se calcula sobre el 75% del mejor sueldo de los últimos seis meses trabajados, ANSES aplica límites mínimos y máximos (por ejemplo, en marzo de 2026, el tope mínimo es de $173.400 y el máximo de $346.800).

La cantidad de meses que se cobra esta ayuda depende de los aportes previos del trabajador:

  • De 6 a 11 meses de aportes: 2 cuotas.
  • De 12 a 23 meses de aportes: 4 cuotas.
  • De 24 a 35 meses de aportes: 8 cuotas.
  • 36 meses o más de aportes: 12 cuotas.

Este pago se interrumpe automáticamente y sin necesidad de dar aviso a ANSES si el titular consigue un nuevo empleo en blanco o se jubila.

Temas Administración Nacional de la Seguridad Social
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La madre que plantó un árbol para que el recuerdo de su hijo siga creciendo
1

La madre que plantó un árbol para que el recuerdo de su hijo siga creciendo

De los vuelos de Adorni al barro en Tucumán: las trampas morales que dejan en evidencia a los políticos
2

De los vuelos de Adorni al barro en Tucumán: las trampas morales que dejan en evidencia a los políticos

Cómo le fue a Colapinto en Suzuka: su rendimiento en las primeras prácticas
3

Cómo le fue a Colapinto en Suzuka: su rendimiento en las primeras prácticas

Una provincia está bajo alerta por tormentas: ¿cómo estará el clima el fin de semana?
4

Una provincia está bajo alerta por tormentas: ¿cómo estará el clima el fin de semana?

Caso Adorni: el piloto declaró y contradijo la versión del ministro
5

Caso Adorni: el piloto declaró y contradijo la versión del ministro

Mercedes-Benz Camiones y Buses presentó en Tucumán el nuevo Axor
6

Mercedes-Benz Camiones y Buses presentó en Tucumán el nuevo Axor

Más Noticias
“Piden experiencia y nos cortan las alas”: egresó entre las mejores en desarrollo de software, pero no consigue trabajo

“Piden experiencia y nos cortan las alas”: egresó entre las mejores en desarrollo de software, pero no consigue trabajo

Le implantaron una válvula pulmonar a una niña de 10 años y evitaron una cirugía a corazón abierto

Le implantaron una válvula pulmonar a una niña de 10 años y evitaron una cirugía a corazón abierto

El tiempo en Tucumán: pronostican mucha nubosidad para hoy y la vuelta del calor este fin de semana

El tiempo en Tucumán: pronostican mucha nubosidad para hoy y la vuelta del calor este fin de semana

Caso Adorni: el piloto declaró y contradijo la versión del ministro

Caso Adorni: el piloto declaró y contradijo la versión del ministro

Una provincia está bajo alerta por tormentas: ¿cómo estará el clima el fin de semana?

Una provincia está bajo alerta por tormentas: ¿cómo estará el clima el fin de semana?

Cómo le fue a Colapinto en Suzuka: su rendimiento en las primeras prácticas

Cómo le fue a Colapinto en Suzuka: su rendimiento en las primeras prácticas

Noelia Castillo Ramos recibió la eutanasia tras librar una batalla legal con su padre

Noelia Castillo Ramos recibió la eutanasia tras librar una batalla legal con su padre

La madre que plantó un árbol para que el recuerdo de su hijo siga creciendo

La madre que plantó un árbol para que el recuerdo de su hijo siga creciendo

Comentarios