Nuevo aumento del salario mínimo: cómo impacta en ANSES y los planes sociales
El Gobierno confirmó una serie de incrementos escalonados para el salario mínimo entre abril y agosto de 2026. Los nuevos montos y de qué manera esta medida afecta a las prestaciones de ANSES y el acceso a distintos planes sociales.
Tras la reciente resolución del Consejo Nacional del Empleo, se oficializó un nuevo aumento escalonado del salario mínimo, vital y móvil (SMVM) en la Argentina. Esta actualización no solo busca recomponer los ingresos frente a la inflación persistente, sino que también tiene un efecto directo sobre los topes y requisitos de acceso a diversos planes sociales y las prestaciones por desempleo que abona la ANSES.
Cronograma de aumentos: ¿cuánto cobrará un trabajador hasta agosto?
Al fracasar las negociaciones entre los sindicatos y los empleadores, el Gobierno fijó los nuevos valores a través de la Resolución 9/2025. El esquema establece subas mensuales de entre $4.400 y $5.400, acumulando así un incremento de $24.200 entre marzo y agosto.
De esta manera, la escala salarial quedó definida de la siguiente forma:
- Abril: $357.800
- Mayo: $363.000
- Junio: $367.800
- Julio: $372.400
- Agosto: $376.600
El efecto directo en las Becas Progresar y otros planes sociales
El salario mínimo funciona como un piso de referencia indispensable para el Estado a la hora de definir quiénes necesitan asistencia. Un ejemplo claro de esto son las Becas Progresar: para que un estudiante pueda percibir este beneficio, el ingreso de su grupo familiar no puede superar el equivalente a tres salarios mínimos.
Por lo tanto, con cada aumento mensual del SMVM, se modifica el límite de ingresos permitidos, redefiniendo qué personas logran cumplir con los requisitos para ingresar o mantenerse dentro del programa. Además, este nuevo piso influye en las paritarias de aquellos sectores que cuentan con trabajadores no registrados.
Cambios en la prestación por desempleo de ANSES
Las personas que se encuentran sin trabajo y cobran el Fondo de Desempleo también verán modificaciones, ya que los topes de esta prestación están atados al salario mínimo vigente. Si bien el cobro se calcula sobre el 75% del mejor sueldo de los últimos seis meses trabajados, ANSES aplica límites mínimos y máximos (por ejemplo, en marzo de 2026, el tope mínimo es de $173.400 y el máximo de $346.800).
La cantidad de meses que se cobra esta ayuda depende de los aportes previos del trabajador:
- De 6 a 11 meses de aportes: 2 cuotas.
- De 12 a 23 meses de aportes: 4 cuotas.
- De 24 a 35 meses de aportes: 8 cuotas.
- 36 meses o más de aportes: 12 cuotas.
Este pago se interrumpe automáticamente y sin necesidad de dar aviso a ANSES si el titular consigue un nuevo empleo en blanco o se jubila.