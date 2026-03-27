Nuevo aumento del salario mínimo: cómo impacta en ANSES y los planes sociales

Cambios en la prestación por desempleo de ANSES

Las personas que se encuentran sin trabajo y cobran el Fondo de Desempleo también verán modificaciones, ya que los topes de esta prestación están atados al salario mínimo vigente. Si bien el cobro se calcula sobre el 75% del mejor sueldo de los últimos seis meses trabajados, ANSES aplica límites mínimos y máximos (por ejemplo, en marzo de 2026, el tope mínimo es de $173.400 y el máximo de $346.800).