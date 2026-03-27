Agenda de TV: dónde ver en vivo Argentina-Mauritania y a qué hora juegan Independiente-Atenas por al Copa Argentina

La agenda deportiva de este viernes ofrece una jornada cargada, con el foco puesto en el regreso de Lionel Messi a la Selección Argentina y el cruce entre Independiente y Atenas (RC) por Copa Argentina. Para los tucumanos, la máxima atención estará centrada en un nuevo partido de Tarucas, en La Caldera del Parque, y en el sueño de Tucumán de Gimnasia, que jugará la segunda semifinal de la Liga de vóley.
La Selección disputará un amistoso ante Mauritania desde las 20.15, con transmisión de TyC Sports y Telefe. Una hora antes, desde las 19, el duelo entre Tarucas y Cobras Brasil Rugby, por el Súper Rugby Américas, podrá seguirse a través de Disney+.
La noche continuará con el vóley, donde Tucumán de Gimnasia intentará igualar la serie ante Ciudad Vóley en la segunda semifinal de la Liga Argentina. El partido comenzará a las 21 y será televisado por Fox Sports 2.
Además, la grilla incluye otros eventos destacados como amistosos internacionales, la Copa Argentina y actividad de Franco Colapinto en Suzuka y boxeo, nada menos que desde Villa Luján.
Agenda de TV y streaming del viernes 27 de marzo
Amistoso
11: Argentina Sub 20-Estados Unidos Sub 20 (LPF Play)
Premiership de Inglaterra
16.30: Newcastle Red Bulls-Exeter Chiefs (Disney +)
Amistosos internacionales
16:45: Suiza-Alemania (ESPN 3)
16.45: Inglaterra-Uruguay (ESPN)
17.15: Marruecos-Ecuador (DSports)
20.15: Argentina-Mauritania (TyC Sports / Telefe)
Copa Argentina
17: Independiente-Atenas Rio Cuarto (TyC Sports)
22.15: Belgrano-Atlético Rafaela (TyC Sports)
Súper Rugby Américas
19: Tarucas-Cobras Brasil Rugby (Disney +)
Liga Argentina de Vóley
Semifinales
21: Ciudad Vóley (1)-Tucumán de Gimnasia (0) (Fox Sports 2)
Fórmula 1 - GP de Japón
23.30: Práctica 3 (Fox Sports / Disney +)
Boxeo desde Villa Luján
22: Joel Mafauad-Mariano Farias (ESPN 2)