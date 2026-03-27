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Agenda de TV: dónde ver en vivo Argentina-Mauritania y a qué hora juegan Independiente-Atenas por al Copa Argentina

Tarucas recibe a Cobras en Lawn Tennis y Tucumán de Gimnasia va por la hazaña ante Ciudad Vóley. Colapinto participará de la última práctica en Suzuka. Programación completa.

Lionel Messi. Lionel Messi. ARCHIVO
Hace 12 Min

La agenda deportiva de este viernes ofrece una jornada cargada, con el foco puesto en el regreso de Lionel Messi a la Selección Argentina y el cruce entre Independiente y Atenas (RC) por Copa Argentina. Para los tucumanos, la máxima atención estará centrada en un nuevo partido de Tarucas, en La Caldera del Parque, y en el sueño de Tucumán de Gimnasia, que jugará la segunda semifinal de la Liga de vóley.

La Selección disputará un amistoso ante Mauritania desde las 20.15, con transmisión de TyC Sports y Telefe. Una hora antes, desde las 19, el duelo entre Tarucas y Cobras Brasil Rugby, por el Súper Rugby Américas, podrá seguirse a través de Disney+.

La noche continuará con el vóley, donde Tucumán de Gimnasia intentará igualar la serie ante Ciudad Vóley en la segunda semifinal de la Liga Argentina. El partido comenzará a las 21 y será televisado por Fox Sports 2.

Además, la grilla incluye otros eventos destacados como amistosos internacionales, la Copa Argentina y actividad de Franco Colapinto en Suzuka y boxeo, nada menos que desde Villa Luján.

Agenda de TV y streaming del viernes 27 de marzo

Amistoso

11: Argentina Sub 20-Estados Unidos Sub 20 (LPF Play)

Premiership de Inglaterra

16.30: Newcastle Red Bulls-Exeter Chiefs (Disney +)

Amistosos internacionales

16:45: Suiza-Alemania (ESPN 3)

16.45: Inglaterra-Uruguay (ESPN)

17.15: Marruecos-Ecuador (DSports)

20.15: Argentina-Mauritania (TyC Sports / Telefe)

Copa Argentina

17: Independiente-Atenas Rio Cuarto (TyC Sports)

22.15: Belgrano-Atlético Rafaela (TyC Sports)

Súper Rugby Américas

19: Tarucas-Cobras Brasil Rugby (Disney +)

Liga Argentina de Vóley

Semifinales

21: Ciudad Vóley (1)-Tucumán de Gimnasia (0) (Fox Sports 2)

Fórmula 1 - GP de Japón

23.30: Práctica 3 (Fox Sports / Disney +)

Boxeo desde Villa Luján

22: Joel Mafauad-Mariano Farias (ESPN 2)

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