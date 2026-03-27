Agenda de TV: dónde ver en vivo Argentina-Mauritania y a qué hora juegan Independiente-Atenas por al Copa Argentina

La agenda deportiva de este viernes ofrece una jornada cargada, con el foco puesto en el regreso de Lionel Messi a la Selección Argentina y el cruce entre Independiente y Atenas (RC) por Copa Argentina. Para los tucumanos, la máxima atención estará centrada en un nuevo partido de Tarucas, en La Caldera del Parque, y en el sueño de Tucumán de Gimnasia, que jugará la segunda semifinal de la Liga de vóley.