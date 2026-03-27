Seguridad El fallo por transportar droga en el estómago: vulnerabilidad, trata y no punibilidad Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Por Gustavo Rodríguez Hace 3 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas NarcotráficoAgustín Chit Tamaño texto Comentarios Lo más popular ¿Dónde trabajar hoy? Los jóvenes y una decisión clave: quedarse o irse de Tucumán Aprender en la era digital: cuáles son los principales consejos de los referentes educativos en Tucumán El caso Noelia Castillo Ramos: qué ley rige en Argentina sobre la eutanasia y qué opinan los especialistas Tarucas lanza un 2x1 con Club La Gaceta para llenar el estadio ante Cobras de Brasil Macbook Neo: ¿Cuánto cuesta comprar en Argentina la computadora más barata que lanzó Apple? Crece la tensión en Yerba Buena: Garolera fue internada y pidió una perimetral contra Aráoz