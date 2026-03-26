Secciones
Política

Luis Caputo defendió la política económica y cruzó al kirchnerismo y a empresarios

“Estamos pasando de un modelo que no era ni pro-empresa ni pro-mercado, sino que era un modelo pro-empresario y proteccionista”, afirmó.

Luis Caputo, ministro de Economía de la Nación. Luis Caputo, ministro de Economía de la Nación.
Hace 1 Hs

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, volvió este juees a lanzar duras críticas contra el empresariado argentino y el modelo económico que asocia al kirchnerismo. Además, defendió el rumbo económico actual y cuestionó con firmeza las prácticas del pasado.

Durante una entrevista en el canal de streaming Carajo, el funcionario afirmó: “Era un modelo contra la gente que servía para favorecer a unos pocos empresarios”, apuntó el funcionario, al tiempo que profundizó su diagnóstico sobre el esquema previo: “Estamos pasando de un modelo que no era ni pro-empresa ni pro-mercado, sino que era un modelo pro-empresario y proteccionista”.

En esa línea, Caputo afirmó que el sistema anterior perjudicaba a los consumidores: “Su modelo obligaba a la gente a pagar las cosas diez veces más caras para que ellos se hicieran ricos”.

Dólar hoy: el cotización oficial cayó por tercera jornada y marcó mínimo desde octubre

Dólar hoy: el cotización oficial cayó por tercera jornada y marcó mínimo desde octubre

Para ilustrar su postura, el ministro mencionó casos concretos del sector privado. Citó a la empresa Fate, que despidió a casi 1.000 empleados, y señaló: “Los trabajadores no eran millonarios. Su jefe (Javier Madanes Quintanilla) sí lo era y prefirió no adaptarse al nuevo modelo”. En contraposición, destacó a Lumilagro por sus “ventas récord”, pese a haber despedido a 170 empleados tras “adaptarse al nuevo modelo” mediante la incorporación de Inteligencia Artificial y la importación de termos chinos.

Durante la entrevista, el titular del Palacio de Hacienda también defendió la situación actual del país: “Hoy a la Argentina le va mucho mejor que en 2023, cuando además íbamos directo a ser Venezuela”. Y cuestionó la lógica política de la oposición: “La única forma de volver del kirchnerismo no es proponiendo algo mejor, sino que al otro le vaya mal. Eso es triste”.

En otro tramo, Caputo aseguró que colaboró en reiteradas oportunidades con gestiones kirchneristas cuando se lo solicitaron. “Yo jamás quise que al kirchnerismo le vaya mal y me pidieron ayuda 500 veces”, reveló.

Ricardo Arriazu: “En la economía argentina se evidencia un cambio estructural”

Ricardo Arriazu: “En la economía argentina se evidencia un cambio estructural”

El ministro sostuvo que su disposición fue constante a lo largo del tiempo: “Lo pueden decir los diferentes presidentes del Banco Central, desde (Alfonso) Prat-Gay hasta (Juan Carlos) Fábrega. Siempre que tuve que ayudar, ayudé. Nunca quise que les fuera mal”.

No obstante, marcó diferencias ideológicas con ese espacio político: “A los kirchneristas no hay forma de convencerlos porque piensan diferente” y consideró “medio siniestro” desear el fracaso del otro.

“Podés pensar distinto, pero si al otro le está yendo mejor, es como raro querer que al país le vaya mal para vos poder volver. Eso es triste”, concluyó.

Temas Buenos AiresLuis CaputoJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Noelia Castillo Ramos recibirá hoy la eutanasia: la historia de la joven que luchó por morir
1

Noelia Castillo Ramos recibirá hoy la eutanasia: la historia de la joven que luchó por morir

Eutanasia de Noelia Castillo Ramos: a qué hora será y cómo funciona el procedimiento
2

Eutanasia de Noelia Castillo Ramos: a qué hora será y cómo funciona el procedimiento

Noelia Castillo Ramos: su amiga quiso verla antes de la eutanasia y se lo prohibieron
3

Noelia Castillo Ramos: su amiga quiso verla antes de la eutanasia y se lo prohibieron

Noelia Castillo Ramos contó por qué quiere la eutanasia: No puedo más con los dolores
4

Noelia Castillo Ramos contó por qué quiere la eutanasia: "No puedo más con los dolores"

La inesperada amistad que salvó a la abogada argentina acusada de racismo en Brasil
5

La inesperada amistad que salvó a la abogada argentina acusada de racismo en Brasil

El Poder Ejecutivo tucumano, sin “contención” para quienes se quedarán sin planes
6

El Poder Ejecutivo tucumano, sin “contención” para quienes se quedarán sin planes

Más Noticias
La diputada Molinuevo no borró los posteos contra Jaldo y pidió revocar la sentencia

La diputada Molinuevo no borró los posteos contra Jaldo y pidió revocar la sentencia

Pelli pide que se investigue a los policías que actuaron tras la agresión de Segura

Pelli pide que se investigue a los policías que actuaron tras la agresión de Segura

Manuel Adorni compró un departamento en Caballito sin vender su propiedad anterior

Manuel Adorni compró un departamento en Caballito sin vender su propiedad anterior

El Gobierno retiró de la Casa Rosada cuadros de Perón y Evita: analizan nuevos reemplazos

El Gobierno retiró de la Casa Rosada cuadros de Perón y Evita: analizan nuevos reemplazos

El Poder Ejecutivo tucumano, sin “contención” para quienes se quedarán sin planes

El Poder Ejecutivo tucumano, sin “contención” para quienes se quedarán sin planes

“Tucumán necesita políticos que estén a otro nivel”, dijo Federico Pelli

“Tucumán necesita políticos que estén a otro nivel”, dijo Federico Pelli

Inundaciones en Tucumán: la Legislatura pisa el freno y no avanzará con la emergencia económica y social

Inundaciones en Tucumán: la Legislatura pisa el freno y no avanzará con la emergencia económica y social

Adorni se defendió y denunció una “operación mediática”

Adorni se defendió y denunció una “operación mediática”

Comentarios