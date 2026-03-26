Luis Caputo defendió la política económica y cruzó al kirchnerismo y a empresarios

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, volvió este juees a lanzar duras críticas contra el empresariado argentino y el modelo económico que asocia al kirchnerismo. Además, defendió el rumbo económico actual y cuestionó con firmeza las prácticas del pasado.
Durante una entrevista en el canal de streaming Carajo, el funcionario afirmó: “Era un modelo contra la gente que servía para favorecer a unos pocos empresarios”, apuntó el funcionario, al tiempo que profundizó su diagnóstico sobre el esquema previo: “Estamos pasando de un modelo que no era ni pro-empresa ni pro-mercado, sino que era un modelo pro-empresario y proteccionista”.
En esa línea, Caputo afirmó que el sistema anterior perjudicaba a los consumidores: “Su modelo obligaba a la gente a pagar las cosas diez veces más caras para que ellos se hicieran ricos”.
Para ilustrar su postura, el ministro mencionó casos concretos del sector privado. Citó a la empresa Fate, que despidió a casi 1.000 empleados, y señaló: “Los trabajadores no eran millonarios. Su jefe (Javier Madanes Quintanilla) sí lo era y prefirió no adaptarse al nuevo modelo”. En contraposición, destacó a Lumilagro por sus “ventas récord”, pese a haber despedido a 170 empleados tras “adaptarse al nuevo modelo” mediante la incorporación de Inteligencia Artificial y la importación de termos chinos.
Durante la entrevista, el titular del Palacio de Hacienda también defendió la situación actual del país: “Hoy a la Argentina le va mucho mejor que en 2023, cuando además íbamos directo a ser Venezuela”. Y cuestionó la lógica política de la oposición: “La única forma de volver del kirchnerismo no es proponiendo algo mejor, sino que al otro le vaya mal. Eso es triste”.
En otro tramo, Caputo aseguró que colaboró en reiteradas oportunidades con gestiones kirchneristas cuando se lo solicitaron. “Yo jamás quise que al kirchnerismo le vaya mal y me pidieron ayuda 500 veces”, reveló.
El ministro sostuvo que su disposición fue constante a lo largo del tiempo: “Lo pueden decir los diferentes presidentes del Banco Central, desde (Alfonso) Prat-Gay hasta (Juan Carlos) Fábrega. Siempre que tuve que ayudar, ayudé. Nunca quise que les fuera mal”.
No obstante, marcó diferencias ideológicas con ese espacio político: “A los kirchneristas no hay forma de convencerlos porque piensan diferente” y consideró “medio siniestro” desear el fracaso del otro.
“Podés pensar distinto, pero si al otro le está yendo mejor, es como raro querer que al país le vaya mal para vos poder volver. Eso es triste”, concluyó.