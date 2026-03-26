Luis Caputo defendió la política económica y cruzó al kirchnerismo y a empresarios

Durante la entrevista, el titular del Palacio de Hacienda también defendió la situación actual del país: “Hoy a la Argentina le va mucho mejor que en 2023, cuando además íbamos directo a ser Venezuela”. Y cuestionó la lógica política de la oposición: “La única forma de volver del kirchnerismo no es proponiendo algo mejor, sino que al otro le vaya mal. Eso es triste”.