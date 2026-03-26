Dólar hoy: el cotización oficial cayó por tercera jornada y marcó mínimo desde octubre

En el mercado financiero, en tanto, el dólar MEP acompañó la tendencia bajista del oficial. Esta cotización implícita en activos bursátiles negociados en simultáneo en pesos y en dólares llegó a los $1.398,50. Por su parte, el contado con liquidación se mantuvo por debajo de los $1.450, marcando un piso que no se observaba desde el 23 de febrero.