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Dólar hoy: el cotización oficial cayó por tercera jornada y marcó mínimo desde octubre

Igualó el piso registrado el 23 de febrero y alcanzó su valor más bajo desde el 13 de octubre de 2025.

DÓLAR. La cotización oficial bajó por tercera jornada consecutiva. DÓLAR. La cotización oficial bajó por tercera jornada consecutiva. Foto tomada de Freepik.
Hace 1 Hs

El mercado cambiario cerró la jornada de este jueves con movimientos dispares entre los distintos tipos de dólar, en un contexto de bajo volumen de operaciones y continuidad en la tendencia bajista del segmento oficial.

El dólar oficial profundizó su retroceso al caer $10 y se ubicó en $1.390 para la venta en el Banco Nación. De esta manera, igualó el piso registrado el 23 de febrero y alcanzó su valor más bajo desde el 13 de octubre de 2025.

En el segmento mayorista, la divisa estadounidense también acumuló su tercera baja consecutiva. En una rueda con negocios por U$S316,4 millones en el mercado de contado (spot), el dólar cayó $9,50, equivalente a un 0,7%, hasta los $1.368, el nivel más bajo desde el 14 de octubre del año pasado, cuando había tocado los $1.360.

El balance mensual también refleja una tendencia descendente. En lo que va de marzo, el tipo de cambio mayorista retrocede 29 pesos, o un 2,1%. En tanto, en el acumulado del primer trimestre de 2026, la caída alcanza los 87 pesos, lo que representa un descenso del 6%.

Por su parte, el Banco Central fijó la banda superior de su esquema cambiario en $1.647,61. Esto deja al dólar oficial a una distancia de $279,61 respecto de ese límite de libre flotación. Se trata de la brecha más amplia desde el 27 de junio de 2025, cuando había alcanzado el 21,2%, hace nueve meses.

Dólares paralelos 

En contraste con el comportamiento del oficial, el dólar "blue" operó en alza y avanzó cinco unidades hasta los $1.425 para la venta.

En el mercado financiero, en tanto, el dólar MEP acompañó la tendencia bajista del oficial. Esta cotización implícita en activos bursátiles negociados en simultáneo en pesos y en dólares llegó a los $1.398,50. Por su parte, el contado con liquidación se mantuvo por debajo de los $1.450, marcando un piso que no se observaba desde el 23 de febrero.

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