Bitácora del conflicto en Medio Oriente: tomar control del crudo iraní es una opción

El presidente estadounidense Donald Trump declaró que tomar el control del petróleo iraní es una “opción” al término de la guerra. “En Venezuela lo hicimos muy bien (...) es como una especie de empresa conjunta” para explotar el petróleo, comentó, en alusión a la captura del presidente Nicolás Maduro y a los cambios que emprendió el nuevo gobierno en Caracas. El mandatario afirmó además que Irán permitió que diez petroleros atravesaran el estratégico estrecho de Ormuz como un “regalo” a Estados Unidos, en señal de disposición hacia las negociaciones para poner fin a la guerra.
Contra Irán: una operación “extremadamente avanzada”
Trump afirmó que las operaciones militares de Estados Unidos contra Irán están “extremadamente” avanzadas respecto al calendario previsto. “Calculamos que nos tomaría de cuatro a seis semanas cumplir nuestra misión. A los 26 días, estamos muy avanzados”, dijo.
Optimismo: Witkoff cree que puede convencer a Irán
El emisario estadounidense Steve Witkoff afirmó que hay “fuertes indicios” de que se podría convencer a Irán de alcanzar un acuerdo de paz, después de que Washington presentara un plan de 15 puntos a Teherán a través de Pakistán para poner fin al conflicto.
Acusación: Rusia entrega inteligencia a Irán, dice la UE
La jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, acusó a Rusia de estar facilitando información de inteligencia a Irán para “matar a estadounidenses” en Medio Oriente.
Bombardeos: Líbano denuncia a Israel ante la ONU
Líbano presentará una denuncia ante el Consejo de Seguridad de la ONU por los ataques de Israel, que continúa sus bombardeos en el país como parte de la ofensiva contra el movimiento proiraní, Hezbollah. Este grupo chiita boicoteó una reunión gubernamental por su decisión de expulsar al embajador iraní.
Negociaciones: Trump insta a Irán a ponerse “serio”
Irán debe “ponerse en serio rápidamente” con las negociaciones con Estados Unidos para terminar con la guerra en Medio Oriente, dijo Trump, porque “no habrá vuelta atrás”. Los negociadores iraníes están “suplicándonos que alcancemos un acuerdo, lo cual deberían hacer ahora mismo, ya que están militarmente aniquilados, sin posibilidad de recuperarse, y aun así declaran que solo están ‘analizando nuestra propuesta’. ¡¡¡EQUIVOCADO!!!”, publicó Trump en su plataforma Truth Social.
Otro líder caído: jefe de Marina de Guardia Revolucionaria
El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, anunció que el ejército mató en un ataque aéreo a Alireza Tangsiri, jefe de la Marina de la Guardia de la Revolución iraní. “El hombre directamente responsable de la operación terrorista de minado y bloqueo del estrecho de Ormuz para la navegación fue volado por los aires y eliminado”, dijo Katz.