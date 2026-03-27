Bitácora del conflicto en Medio Oriente: tomar control del crudo iraní es una opción

El presidente estadounidense Donald Trump declaró que tomar el control del petróleo iraní es una “opción” al término de la guerra. “En Venezuela lo hicimos muy bien (...) es como una especie de empresa conjunta” para explotar el petróleo, comentó, en alusión a la captura del presidente Nicolás Maduro y a los cambios que emprendió el nuevo gobierno en Caracas. El mandatario afirmó además que Irán permitió que diez petroleros atravesaran el estratégico estrecho de Ormuz como un “regalo” a Estados Unidos, en señal de disposición hacia las negociaciones para poner fin a la guerra.