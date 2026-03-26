Malena Pichot, tras llamar "gato anabolizado" a Mariana Brey: "Voy a insultar a cualquiera que relativice la dictadura"

Malena Pichot cruzó a Mariana Brey por su editorial el 24 de marzo en el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, y a 50 años del golpe de Estado de 1976, y ella le respondió contundente.
¿Qué pasó entre Malena Pichot y Mariana Brey?
Mariana Brey realizó un largo discurso al aire de Fractura expuesta (Carnaval Stream) y opinó que "el futuro no se construye con relatos incompletos" y que "hay que contar la historia completa", frases que siguen la línea de pensamiento del Gobierno.
Malena Pichot, lejos de dejar pasar las declaraciones, arremetió contra la periodista en la red: "Este gato anabolizado en el 76 estaría bancando la dictadura".
Tras la repercusión de su mensaje, Brey dio una nota para Puro Show (El Trece) y le contestó a Pichot: "Con feministas así, ¿sabés cómo crecemos? Es como una contradicción, ¿no?".
"Se ponen la bandera del feminismo, pero después te atacan... como si decirle gato a una mujer hoy fuera un agravio. Por favor, chicas, el retroceso es enorme", agregó.
"Creo que es cobarde, cualquier persona que se maneja de esa manera a través de Twitter... y que después personalmente te saluda cordialmente", sentenció.
"Unos hablan de la historia que quieren hablar y otros hablamos de la historia completa. La dictadura no volvió ni va a volver. No vemos en la calle un Falcon verde. Esto es una fantasía", cerró categórica.
La conductora de Furia Bebé (Futurock), por su parte, habló con Los profesionales de siempre (El Nueve) y redobló la apuesta: "A todas las personas que relativizan la dictadura las voy a insultar, siempre. Cualquier persona que empiece con 'la historia completa', los voy a insultar y todos tienen que hacerlo".
"Ella venía diciendo cosas con las que no estoy de acuerdo, pero siempre la traté con respeto. Pero ahora relativizó la dictadura. Yo le dije 'gato anabolizado', que es alguien que vende su dignidad por dinero, y la dignidad no está en la vagina", lanzó filosa.