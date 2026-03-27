Secciones
OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: el mismo ministro
Hace 5 Hs

La historia económica argentina tiene algo de repetición. Y en el regreso de Luis Caputo al centro de la escena, también vuelven sus palabras. Durante el gobierno de Mauricio Macri, sus definiciones marcaron un rumbo claro: “Argentina volvió al mundo”, “salgo mañana a colocar deuda”, “los mercados pueden cerrarse”. No fueron frases sueltas, sino la síntesis de un modelo basado en el endeudamiento y la dependencia financiera. Hoy, en otro contexto pero desde un rol central en la política económica, aquellas expresiones resuenan con fuerza. No como archivo, sino como antecedente. Porque en economía, las palabras importan. Pero más aún, importan cuando ya fueron puestas a prueba. La pregunta no es qué dijo entonces, sino si el rumbo actual logra escapar de ese mismo destino.

Williams Fanlo                                                

willyucr@gmail.com

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
¿Dónde trabajar hoy? Los jóvenes y una decisión clave: quedarse o irse de Tucumán
1

¿Dónde trabajar hoy? Los jóvenes y una decisión clave: quedarse o irse de Tucumán

Aprender en la era digital: cuáles son los principales consejos de los referentes educativos en Tucumán
2

Aprender en la era digital: cuáles son los principales consejos de los referentes educativos en Tucumán

El caso Noelia Castillo Ramos: qué ley rige en Argentina sobre la eutanasia y qué opinan los especialistas
3

El caso Noelia Castillo Ramos: qué ley rige en Argentina sobre la eutanasia y qué opinan los especialistas

Tarucas lanza un 2x1 con Club La Gaceta para llenar el estadio ante Cobras de Brasil
4

Tarucas lanza un 2x1 con Club La Gaceta para llenar el estadio ante Cobras de Brasil

Macbook Neo: ¿Cuánto cuesta comprar en Argentina la computadora más barata que lanzó Apple?
5

Macbook Neo: ¿Cuánto cuesta comprar en Argentina la computadora más barata que lanzó Apple?

Crece la tensión en Yerba Buena: Garolera fue internada y pidió una perimetral contra Aráoz
6

Crece la tensión en Yerba Buena: Garolera fue internada y pidió una perimetral contra Aráoz

Más Noticias
El caso Noelia Castillo Ramos: qué ley rige en Argentina sobre la eutanasia y qué opinan los especialistas

El caso Noelia Castillo Ramos: qué ley rige en Argentina sobre la eutanasia y qué opinan los especialistas

Aprender en la era digital: cuáles son los principales consejos de los referentes educativos en Tucumán

Aprender en la era digital: cuáles son los principales consejos de los referentes educativos en Tucumán

¿Dónde trabajar hoy? Los jóvenes y una decisión clave: quedarse o irse de Tucumán

¿Dónde trabajar hoy? Los jóvenes y una decisión clave: quedarse o irse de Tucumán

Macbook Neo: ¿Cuánto cuesta comprar en Argentina la computadora más barata que lanzó Apple?

Macbook Neo: ¿Cuánto cuesta comprar en Argentina la computadora más barata que lanzó Apple?

Tarucas lanza un 2x1 con Club La Gaceta para llenar el estadio ante Cobras de Brasil

Tarucas lanza un 2x1 con Club La Gaceta para llenar el estadio ante Cobras de Brasil

Condenan a dos años de prisión efectiva a un hombre manejaba alcoholizado y ocasionó un accidente en León Rougés

Condenan a dos años de prisión efectiva a un hombre manejaba alcoholizado y ocasionó un accidente en León Rougés

Crece la tensión en Yerba Buena: Garolera fue internada y pidió una perimetral contra Aráoz

Crece la tensión en Yerba Buena: Garolera fue internada y pidió una perimetral contra Aráoz

Interna en Yerba Buena: Jantus explicó lo sucedido en el Concejo y suman las acusaciones contra Garolera

Interna en Yerba Buena: Jantus explicó lo sucedido en el Concejo y suman las acusaciones contra Garolera

Comentarios