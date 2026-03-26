El Gobierno ratificó el derecho de admisión y Di Zeo no podrá volver a las canchas

El Gobierno Nacional confirmó que Rafael Di Zeo no podrá regresar a los estadios. A través de una resolución administrativa publicada en el Boletín Oficial, se ratificó el derecho de admisión por tiempo indeterminado que pesa sobre el jefe de la barra brava de Boca Juniors, desestimando el recurso presentado por su defensa para revertir la sanción.
La medida lleva las firmas del presidente Javier Milei y de la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva, quien sostuvo la postura adoptada previamente por su antecesora Patricia Bullrich. De esta manera, se mantiene vigente la prohibición que, en su momento, fue definida públicamente como “de por vida”.
El origen de la sanción se remonta a mayo de 2024, cuando en la previa de una semifinal de la Copa de la Liga entre Boca y Estudiantes en Córdoba, un control policial detectó armas de fuego en uno de los micros que trasladaban a integrantes de “La Doce”. En ese vehículo viajaba Di Zeo, quien fue imputado junto a otros ocupantes por tenencia ilegal compartida de armas de guerra.
A partir de ese episodio, el Ministerio de Seguridad aplicó el derecho de admisión, una medida que se endureció meses después tras nuevos incidentes protagonizados por barras en un partido de Copa Argentina en Rosario. En ese contexto, se sumaron antecedentes que reforzaron la decisión oficial de impedir su ingreso a espectáculos deportivos.
En paralelo, Di Zeo intentó desacreditar parte de las pruebas que sustentaron la sanción, incluyendo un audio en el que amenazaba a autoridades del área de Seguridad. Su defensa argumentó que el contenido había sido manipulado mediante inteligencia artificial, aunque también sostuvo que estaba fuera de contexto. Además, planteó que la medida vulneraba el derecho a la libre circulación.
Sin embargo, el Gobierno rechazó estos argumentos y sostuvo que, en función de sus antecedentes, el líder de la barra continúa siendo considerado un factor de riesgo para la seguridad en eventos deportivos. En la resolución, se dejó abierta la posibilidad de recurrir a la vía judicial, aunque ese camino aparece complejo en el corto plazo.
Actualmente, Di Zeo cumple una probation vinculada al mismo episodio ocurrido en Córdoba, que se extenderá hasta septiembre de 2027. Durante ese período, debe realizar tareas comunitarias, someterse a un tratamiento psicológico y cumplir con otras condiciones establecidas por la Justicia.
Este contexto reduce significativamente las posibilidades de que pueda revertir la prohibición en el corto plazo. Aun cuando la sanción administrativa no fija un plazo concreto, su situación judicial condiciona cualquier intento de regreso a las canchas.
De no mediar cambios en la postura del Gobierno o una resolución favorable en la Justicia, Di Zeo deberá continuar siguiendo los partidos de Boca fuera de los estadios. Su eventual regreso dependerá de la finalización de su situación judicial y de una futura revisión de las medidas vigentes.