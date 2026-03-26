El Gobierno ratificó el derecho de admisión y Di Zeo no podrá volver a las canchas

El origen de la sanción se remonta a mayo de 2024, cuando en la previa de una semifinal de la Copa de la Liga entre Boca y Estudiantes en Córdoba, un control policial detectó armas de fuego en uno de los micros que trasladaban a integrantes de “La Doce”. En ese vehículo viajaba Di Zeo, quien fue imputado junto a otros ocupantes por tenencia ilegal compartida de armas de guerra.