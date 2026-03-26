Sinner arrasó a Tiafoe y quedó a un paso de hacer historia en Miami

El partido tuvo un claro dominador desde el primer game. Sinner se mostró sólido con el servicio, agresivo desde la devolución y muy efectivo en los momentos clave. La diferencia se construyó rápidamente a partir de los errores no forzados de Tiafoe y la consistencia del italiano, que logró dos quiebres en cada set para encaminar una victoria sin sobresaltos.