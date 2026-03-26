Sinner arrasó a Tiafoe y quedó a un paso de hacer historia en Miami

Jannik Sinner firmó una actuación dominante en los cuartos de final del Miami Open y avanzó a las semifinales tras vencer con autoridad a Frances Tiafoe por 6-2 y 6-2 en apenas una hora y 11 minutos de juego. El número dos del mundo impuso condiciones desde el inicio y no dejó margen para la reacción del local.
El partido tuvo un claro dominador desde el primer game. Sinner se mostró sólido con el servicio, agresivo desde la devolución y muy efectivo en los momentos clave. La diferencia se construyó rápidamente a partir de los errores no forzados de Tiafoe y la consistencia del italiano, que logró dos quiebres en cada set para encaminar una victoria sin sobresaltos.
El primer parcial fue una muestra del control absoluto del europeo, que manejó los tiempos del juego y desarticuló cualquier intento de reacción de su rival. En el segundo set, el desarrollo no cambió: Sinner mantuvo la intensidad, presionó constantemente desde la devolución y volvió a capitalizar cada oportunidad de break que se le presentó.
Uno de los datos que explica la superioridad fue el rendimiento en los puntos desde la devolución: Sinner ganó 27 contra apenas 9 de Tiafoe, una estadística que refleja el dominio total en los intercambios. Además, el italiano mostró una eficacia perfecta en los break points, aprovechando cada chance para ampliar la ventaja.
ð La diferencia de nivel entre el NÂ°2 y el NÂ°20 del mundo...— Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) March 26, 2026
ð¥ Â¡Jannik Sinner, a dos victorias de lograr el Sunshine Double!pic.twitter.com/c06fcQQxcC https://t.co/QqFLn2Xojl
Con este triunfo, Sinner alcanzó por cuarta vez en su carrera las semifinales del torneo, instancia en la que ya supo destacarse: fue campeón en 2024 y finalista en 2021 y 2023. Sin embargo, esta clasificación tiene un condimento especial, ya que lo deja al borde de un objetivo inédito.
El italiano mantiene viva la posibilidad de conseguir el llamado Sunshine Double, un logro reservado para un grupo selecto de leyendas del tenis que lograron ganar en una misma temporada Indian Wells y Miami. Hasta ahora, solo figuras como Roger Federer, Novak Djokovic y Andre Agassi, entre otros, pudieron alcanzarlo.
Para concretarlo, Sinner aún deberá superar un último obstáculo antes de la final: en semifinales enfrentará al ganador del cruce entre Alexander Zverev y Francisco Cerúndolo. Con el nivel mostrado ante Tiafoe, llega como uno de los grandes candidatos a quedarse con el título.