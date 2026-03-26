Estados Unidos pospone ataques contra instalaciones energéticas iraníes por otros 10 días

El lunes pasado, Trump escribió en Truth Social que en base al “tono y el carácter” de las “conversaciones profundas, detalladas y constructivas” con Irán, “que continuarán a lo largo de la semana, he dado instrucciones al Departamento de Guerra para que posponga todos y cada uno de los ataques militares contra las centrales eléctricas y la infraestructura energética iraníes durante un período de cinco días, sujeto al éxito de las reuniones y discusiones en curso”.