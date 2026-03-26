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Estados Unidos pospone ataques contra instalaciones energéticas iraníes por otros 10 días

“Las conversaciones continúan y, a pesar de declaraciones erróneas en sentido contrario por parte de las ‘fake news’ y otros, van muy bien”, aseguró el presidente estadouidense.

Donald Trump. Donald Trump.
Hace 11 Min

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que su gobierno pospuso por 10 días los ataques contra instalaciones energéticas iraníes.

“A petición del Gobierno iraní, por favor, permitan que esta declaración sirva para dejar constancia de que estoy pausando por 10 días el período de destrucción de instalaciones energéticas, hasta el lunes 6 de abril de 2026, a las 8 p.m., hora de Miami”, dijo Trump en la red Truth Social, citado por las cadenas CNN y CBS News y supo la Agencia Noticias Argentinas.

“Las conversaciones continúan y, a pesar de declaraciones erróneas en sentido contrario por parte de las ‘fake news’ y otros, van muy bien”, aseguró.

La pausa actualmente en vigor estaba programada para expirar el viernes. La publicación de Trump se produjo poco después del cierre de los mercados esta tarde.

El lunes pasado, Trump escribió en Truth Social que en base al “tono y el carácter” de las “conversaciones profundas, detalladas y constructivas” con Irán, “que continuarán a lo largo de la semana, he dado instrucciones al Departamento de Guerra para que posponga todos y cada uno de los ataques militares contra las centrales eléctricas y la infraestructura energética iraníes durante un período de cinco días, sujeto al éxito de las reuniones y discusiones en curso”.

Trump prometió “desatar el infierno” sobre Irán si las conversaciones no llegan a un acuerdo.

Durante una reunión de gabinete el jueves, el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, declaró que Estados Unidos ofreció a Irán, a través de los negociadores, una propuesta de 15 puntos para lograr un acuerdo de paz. Witkoff indicó que no daría detalles sobre dichos puntos.

Sin embargo, Trump afirmó el jueves que no está “desesperado” por llegar a un acuerdo.

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