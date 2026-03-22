Acrobacia, baile y canto: “Abre tus alas” es el desafío vital de Flavio Mendoza que promete conquistar a los tucumanos

El argumento de “Abre tus alas” y su despliegue es el producto de una decena de personas trabajando alrededor de la idea matriz. “Hago muchas reuniones en casa con el iluminador, el coreógrafo, el técnico de luces, el de motores, porque el montaje es muy complejo. Es muy lindo armarlo, pero es un gran desafío montar todo y que se cumplan mis locuras”, reconoció. Hasta el armado de la carpa fue complejo, por los suelos afectados por la saturación de agua. “Me permitió volver a lo de antaño, y espero a todo Tucumán en una fiesta que será increíble”, admitió.