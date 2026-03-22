Acrobacia, baile y canto: “Abre tus alas” es el desafío vital de Flavio Mendoza que promete conquistar a los tucumanos
El circo circula por las venas de Flavio Mendoza, cuya historia familiar lo vincula especialmente con ese género escénico y con Tucumán: su madre nació en la provincia y fue equilibrista y acróbata, profesión con la cual recorrió el país y conoció a quien fue su padre en Nogoyá, Entre Ríos. Una de sus hermanas, Silvina, vive aún en El Mollar, así que cada regreso implica un reencuentro con parte de sus raíces, que incluyen comer achilata.
En esta oportunidad, el artista vino para presentar a su Circo Ánima, que el viernes 27 abrirá su carpa en el predio de Catamarca y avenida Sarmiento, con un despliegue de 35 artistas en escena (y cuatro decenas más como equipo de apoyo y en distintos roles) en su exitoso megaespectáculo “Abre tus alas”. Habrá funciones de miércoles a domingo hasta fines de abril.
“Estoy muy orgulloso de que este espectáculo sea argentino y de poder llevarlo por todo el país; y estoy muy feliz de poder traer este show a Tucumán y de esta forma, que el circo se instale más de un mes en un proyecto súper ambicioso, porque es de los más grandes y ambiciosos que hice. Mi decisión es llevar la puesta completa, como la hicimos en la temporada; si no, prefiero no ir”, resaltó.
La idea de la gira nacional responde al objetivo de que el público pueda acceder a propuestas de alta calidad, con sorprendentes destrezas físicas y un despliegue escenográfico y tecnológico de primer nivel sin necesidad de trasladarse fuera de su lugar. Al mismo tiempo, genera puestos de trabajo locales y oficia de tracción turística regional en los sitios donde hace base.
Actualmente, lo circense ya dejó de ser simplemente una sucesión de números inconexos, para que se entrelacen alrededor de una historia contada en diferentes cuadros. En “Abre tus alas”, el productor promete un viaje inmersivo a través de los avatares de tres cazadores de tormentas que invitan al público a ser parte de sus aventuras mediante escenografías de película, desafíos de alto impacto y estímulos sensoriales, que incluso impulsan a lo individual e introspectivo.
Todo comienza cuando el trío escucha una voz que lo convoca para capturar las fuerzas de la naturaleza. “Durante casi dos horas toda la sala sentirá el viento en su rostro, el frío envolvente y el agua que los refrescará, poniendo en alerta los sentidos y haciendo que todos los presentes se sientan parte de la misma historia”, adelanta.
El cierre dejará la enseñanza de que el tiempo no puede atraparse y mucho menos las tormentas internas que cada uno vive; “por eso, se invita a soltar lo que pesa y dejar que los vendavales se lleven lo que hace daño. ¡Es hora de abrir las alas y buscar la libertad!”, avisa.
Tecnología
En diálogo con LG Play, Mendoza precisó qué encierra la idea de lo sensorial. “Ponemos la tecnología existente al servicio del espectáculo, para recrear las distintas inclemencias del tiempo. Se diseñó un equipo gigante en el exterior para el viento, y luego tuvimos que hacer un proceso para ajustarlo. No lo puedo usar a pleno porque me vuela las luces, pero permite que el público lo sienta en el cuerpo, que es lo que quería: que cada uno se meta dentro de la obra, que es una mezcla de circo con teatro, con elementos del cine”, describe.
“Me solidarizo con toda la gente que la está pasando mal con la lluvia, y es muy loco que mi espectáculo justo hable de las tormentas, pero es lo que nos tocó. Lo importante es que siempre nos levantamos como pueblo pese a lo que tengamos que enfrentar. Lo importante es que no haya pérdidas humanas que lamentar, y a lo malo, le antepongamos algo de distracción como este espectáculo, que habla de lo relevante que es poder sanar ante las tormentas que debemos afrontar dentro de cada uno”, agregó.
Acerca de sus recuerdos de la provincia, evocó “cuando íbamos con mis hermanas a un terreno, creo que era en el ex Aeropuerto, y por atrás pasaba el tren cargado de caña de azúcar y nos colgábamos para sacarla, pese a la prohibición de mi madre”.
El empresario reconoció que su proyecto “es un negocio, pero proponiendo calidad, por lo que la gente responde; en el verano, fue el show más exitoso de toda la Argentina y estábamos en Rosario, no en la costa ni en Carlos Paz, adonde van todos”.
El argumento de “Abre tus alas” y su despliegue es el producto de una decena de personas trabajando alrededor de la idea matriz. “Hago muchas reuniones en casa con el iluminador, el coreógrafo, el técnico de luces, el de motores, porque el montaje es muy complejo. Es muy lindo armarlo, pero es un gran desafío montar todo y que se cumplan mis locuras”, reconoció. Hasta el armado de la carpa fue complejo, por los suelos afectados por la saturación de agua. “Me permitió volver a lo de antaño, y espero a todo Tucumán en una fiesta que será increíble”, admitió.
Trayectorias
El Circo Ánima está próximo a cumplir ocho años, pero este espectáculo es nuevo y se recrea sin cambios en cada provincia donde llega; eso implica asumir un varias veces millonario económico, porque los traslados de personal y equipamiento se deben hacer en 40 camiones y con una gran logística de respaldo.
La carpa italiana -en sí- es flamante, ya que la anterior se rompió un día de tormenta y viento en Santa Fe. Con un diámetro de 46 metros y una superficie de 1.661 metros cuadrados, tiene capacidad para 1.600 personas, con un sector vip con asientos de cuero. El escenario cuenta con una pasarela giratoria en la parte delantera para crear efectos visuales y una plataforma hidráulica que se eleva, se pone en vertical y puede girar; mientras que desde lo alto baja un tul donde se realizan proyecciones para crear sutiles ambientes, junto a pantallas.
El repertorio reúne números de todas las disciplinas, desde la acrobacia hasta el baile coreográfico y el canto, característica que atraviesa las distintas puestas de Mendoza, que combinan lo tradicional con lo vanguardista y el enfoque contemporáneo del teatro musical. Argentinos, franceses, chilenos y mexicanos conforman el elenco (se hospeda en departamentos o en hoteles, no en los trailers como en otros emprendimientos), que ya mira hacia el exterior para futuras presentaciones.
En lo individual, el artista adelantó que está desarrollando una nueva creación, “La Cúpula”, aparte de emprendimientos como productor que respondan al sello que lo acompaña desde los primeros tiempos de “Stravaganza” y sus productos derivados, hasta el reciente “Mundo Halloween”.