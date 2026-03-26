Secciones
DeportesFútbol

El Banco Central investiga un presunto desvío de US$300 millones y apunta a la gestión de "Chiqui" Tapia

Según la presentación, el dinero habría sido generado en el exterior y canalizado a través de sociedades sin ingresar al país.

DISTENDIDOS. Lionel Messi fue recibido por Claudio “Chiqui” Tapia en el predio de Ezeiza, antes de comenzar el entrenamiento de la Selección Argentina. DISTENDIDOS. Lionel Messi fue recibido por Claudio “Chiqui” Tapia en el predio de Ezeiza, antes de comenzar el entrenamiento de la Selección Argentina.
Hace 1 Hs

El manejo de los fondos de la selección argentina volvió a quedar bajo la lupa. El Banco Central (BCRA) inició una investigación tras una denuncia que apunta a un presunto desvío de unos 300 millones de dólares que habrían sido generados en el exterior y no ingresaron al país. 

La presentación fue realizada por el empresario Guillermo Tofoni, quien acusa a la conducción de la AFA, encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, de haber incumplido la Ley Penal Cambiaria mediante un esquema financiero que retuvo divisas fuera del sistema local. 

Según la denuncia, el dinero habría sido canalizado a través de la empresa TourProdEnter, vinculada a contratos comerciales y amistosos internacionales de la Selección. Los documentos incorporados incluyen transferencias bancarias y registros obtenidos en el exterior que muestran movimientos por cifras millonarias. 

Un circuito bajo sospecha

El eje del planteo radica en la diferencia entre los ingresos generados en el extranjero y los montos declarados en Argentina. Para los denunciantes, no se trata de un error contable, sino de una estructura diseñada para mantener los fondos fuera del alcance de los controles cambiarios. 

El informe también describe una red de sociedades en distintos países que habrían participado en la distribución del dinero, mediante múltiples transferencias que dificultan su trazabilidad, en lo que se conoce como “layering” o fragmentación de fondos. 

Además, se mencionan pagos vinculados a servicios de lujo y aviación privada que, según la denuncia, podrían haber sido financiados con esos recursos. 

El BCRA ya cuenta con la documentación y deberá determinar si existieron irregularidades. En caso de comprobarse, el expediente podría avanzar hacia la Justicia Penal Económica, en un caso que suma presión sobre la conducción del fútbol argentino.

Temas Lionel MessiBanco Central de la República ArgentinaEl PaísAsociación del Fútbol ArgentinoClaudio "Chiqui" TapiaPablo TovigginoClaudio “Chiqui” Tapia
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La Justicia allanó las oficinas de la AFA en Viamonte y en el predio de Ezeiza

La Justicia allanó las oficinas de la AFA en Viamonte y en el predio de Ezeiza

De la Fuente respondió a Domínguez por la Finalissima: “Siempre quise jugarla”

De la Fuente respondió a Domínguez por la Finalissima: “Siempre quise jugarla”

La AFA negó un allanamiento en su sede y aclaró que solo fue un pedido de documentación

La AFA negó un allanamiento en su sede y aclaró que solo fue un pedido de documentación

Partidos de fútbol arreglados en la AFA: investigan si Toviggino envió sobres con dinero a Beligoy

Partidos de fútbol arreglados en la AFA: investigan si Toviggino envió sobres con dinero a Beligoy

Exponen el mecanismo que utilizó la AFA para hacer ingresar dólares del exterior en pleno cepo

Exponen el mecanismo que utilizó la AFA para hacer ingresar dólares del exterior en pleno cepo

Lo más popular
Noelia Castillo Ramos recibirá hoy la eutanasia: la historia de la joven que luchó por morir
1

Noelia Castillo Ramos recibirá hoy la eutanasia: la historia de la joven que luchó por morir

Eutanasia de Noelia Castillo Ramos: a qué hora será y cómo funciona el procedimiento
2

Eutanasia de Noelia Castillo Ramos: a qué hora será y cómo funciona el procedimiento

El Poder Ejecutivo tucumano, sin “contención” para quienes se quedarán sin planes
3

El Poder Ejecutivo tucumano, sin “contención” para quienes se quedarán sin planes

Pelli pide que se investigue a los policías que actuaron tras la agresión de Segura
4

Pelli pide que se investigue a los policías que actuaron tras la agresión de Segura

Noelia Castillo Ramos contó por qué quiere la eutanasia: No puedo más con los dolores
5

Noelia Castillo Ramos contó por qué quiere la eutanasia: "No puedo más con los dolores"

Crece la tensión en Yerba Buena: Garolera fue internada y pidió una perimetral contra Aráoz
6

Crece la tensión en Yerba Buena: Garolera fue internada y pidió una perimetral contra Aráoz

Más Noticias
Eutanasia de Noelia Castillo Ramos: a qué hora será y cómo funciona el procedimiento

Eutanasia de Noelia Castillo Ramos: a qué hora será y cómo funciona el procedimiento

El gesto de Julio Falcioni que se volvió viral y del que habla todo el país, luego de la clasificación de Atlético Tucumán

El gesto de Julio Falcioni que se volvió viral y del que habla todo el país, luego de la clasificación de Atlético Tucumán

La inesperada amistad que salvó a la abogada argentina acusada de racismo en Brasil

La inesperada amistad que salvó a la abogada argentina acusada de racismo en Brasil

Pelli pide que se investigue a los policías que actuaron tras la agresión de Segura

Pelli pide que se investigue a los policías que actuaron tras la agresión de Segura

Noelia Castillo Ramos recibirá hoy la eutanasia: la historia de la joven que luchó por morir

Noelia Castillo Ramos recibirá hoy la eutanasia: la historia de la joven que luchó por morir

Noelia Castillo Ramos contó por qué quiere la eutanasia: No puedo más con los dolores

Noelia Castillo Ramos contó por qué quiere la eutanasia: "No puedo más con los dolores"

Alerta amarilla por tormentas: ¿qué zonas serán afectadas este 26 de marzo según el SMN?

Alerta amarilla por tormentas: ¿qué zonas serán afectadas este 26 de marzo según el SMN?

El Poder Ejecutivo tucumano, sin “contención” para quienes se quedarán sin planes

El Poder Ejecutivo tucumano, sin “contención” para quienes se quedarán sin planes

Comentarios