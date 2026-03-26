Se formó en Tucumán Rugby, fue campeón del Regional y hoy se consolida en Tarucas

“Estoy intentando aprovechar las oportunidades. El año pasado me tocó ser parte del grupo, entonces esta temporada la vivo de manera diferente porque siento que no me toca hacer todo de cero”, explicó. La frase funciona como una síntesis de su presente: ya no se trata de ganarse un lugar desde la base, sino de sostenerlo. Ese cambio de perspectiva también se apoya en un crecimiento colectivo. Tarucas mantiene una base importante del plantel y suma experiencia en una competencia que no da respiro. “Siento que lo que cambió con respecto a la primera temporada es que tenemos muchísima más experiencia dentro del torneo. Además mantuvimos una buena base, que quiere ganar y trabaja duro para obtener esos resultados”, analizó. Y aunque el balance es positivo, también aparece la autocrítica, una cualidad propia de este Tarucas 2026 que busca la mejora constante. “Contra Pampas hicimos un partido malo, pero tomamos esos errores para mejorar”, indica.