Tarucas lanza un 2x1 con Club La Gaceta para llenar el estadio ante Cobras de Brasil

En la previa del próximo compromiso como local, la franquicia Tarucas anunció una alianza estratégica con el Club La Gaceta para impulsar la presencia del público en el estadio. A partir de este acuerdo, los socios del club accederán a un beneficio 2x1 en entradas generales, válido para la compra "on line".
La iniciativa se enmarca en una política de fortalecimiento del vínculo con los hinchas y de promoción del equipo que representa al norte argentino en el Super Rugby Américas. El beneficio estará disponible desde este partido y se extenderá a todos los encuentros que Tarucas dispute como local.
El próximo compromiso será el 27 de marzo desde las 19 horas, cuando Tarucas reciba al equipo brasileño Cobras en el Tucumán Lawn Tennis, en lo que promete ser una verdadera fiesta del rugby.
Para acceder al descuento, los usuarios deberán validar su identidad ingresando su DNI al momento de la compra, que se realizará exclusivamente a través de la web oficial de venta de entradas.
Desde la dirigencia, el CEO de Tarucas, Fernando Renta Mora, destacó el alcance del acuerdo y su impacto en el crecimiento del proyecto deportivo. “Es un gran paso que no hace más que afianzar nuestra relación con este centenario diario que, desde que iniciamos en 2024, no ha dejado de ayudarnos en la difusión y en acompañar al equipo dentro y fuera de la cancha”, expresó.
Además, subrayó la importancia del acompañamiento institucional y comercial: “Para nosotros es una alegría contar con su apoyo como sponsor y que se sumen con propuestas en nuestro fan fest. Estamos convencidos de que este beneficio permitirá que más tucumanos se acerquen a vivir un verdadero espectáculo deportivo y profesional”.
La jornada no solo ofrecerá rugby de alto nivel, sino también una experiencia integral para toda la familia. En el estadio se podrá disfrutar de un fan fest con juegos, activaciones de sponsors y un patio de comidas completo, pensado para que los asistentes vivan una jornada diferente.
Las entradas pueden adquirirse a través del sitio oficial: https://tarucas.entradanet.com/, donde los socios del Club La Gaceta podrán aplicar la promoción vigente.
Con esta iniciativa, Tarucas busca consolidar su identidad regional, fortalecer el respaldo del público y convertir cada partido en una experiencia única dentro y fuera de la cancha.