Tarucas lanza un 2x1 con Club La Gaceta para llenar el estadio ante Cobras de Brasil

Desde la dirigencia, el CEO de Tarucas, Fernando Renta Mora, destacó el alcance del acuerdo y su impacto en el crecimiento del proyecto deportivo. “Es un gran paso que no hace más que afianzar nuestra relación con este centenario diario que, desde que iniciamos en 2024, no ha dejado de ayudarnos en la difusión y en acompañar al equipo dentro y fuera de la cancha”, expresó.