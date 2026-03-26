El tratamiento de la epilepsia da pasos pequeños, pero avanza

"Ojalá que sí. Que mi hija lo pueda ver realizado en ella. En caso de que sea así, por lo menos las personas que vengan después podrán tener una respuesta mucho más apropiada", reflexiona María Fernanda Martín. De por sí, sus palabras son nobles. No importa de qué esté hablando. Una capacidad empática que se eleva al saber más de ella: es mamá de Catalina Medina Martín que tiene cuatro años y es epiléptica. Todos los días esa patología está presente, pero en marzo, el 26, un poco más: es el día en el que el mundo se viste de púrpura (color que identifica el diagnóstico) para concientizar sobre la condición que se estima tienen más de 50 a 52 millones de personas.