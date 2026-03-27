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Cómo acceder a becas de hasta el 100% del arancel en la Di Tella en 2026

La institución abrió la convocatoria a su programa de becas 2026, con distintas opciones según el rendimiento académico y la situación económica. Hay tiempo para postularse hasta el 22 de mayo.

UNIVERSIDAD. Las becas de Di Tella están abiertas a estudiantes de todo el país, incluidos jóvenes de Tucumán. UNIVERSIDAD. Las becas de Di Tella están abiertas a estudiantes de todo el país, incluidos jóvenes de Tucumán. / GOOGLE
Hace 9 Min

La Universidad Torcuato Di Tella abrió las postulaciones a su programa de becas 2026. Está dirigido a estudiantes que estén terminando el secundario o que ya egresaron y quieran empezar una carrera universitaria con ayuda económica.

Un dato importante: el 62% de los estudiantes de la universidad tiene algún tipo de beca. Además, la convocatoria es para todo el país, por lo que estudiantes de Tucumán también pueden postularse.

UNIVERSIDAD. Las becas de Di Tella están abiertas a estudiantes de todo el país, incluidos jóvenes de Tucumán. UNIVERSIDAD. Las becas de Di Tella están abiertas a estudiantes de todo el país, incluidos jóvenes de Tucumán. / CAPTURA DE PANTALLA

Qué becas hay y cuánto cubren

Todas las becas parten de un requisito básico: tener un promedio de 8 o más.

Mejores promedios:

Es para quienes están entre los tres mejores de su curso.

- Colegios públicos: cubre el 35% del arancel

- Si necesitás ayuda económica: puede llegar hasta el 100%

En colegios privados:

- Base: 35% del arancel

- Con ayuda económica: hasta el 80%

En estos casos, la universidad analiza la situación económica de tu familia. Para eso, te piden documentos (como ingresos) y hacen una entrevista. Según eso, pueden aumentar el porcentaje de la beca.

Beca Interior:

Para estudiantes que viven lejos de Buenos Aires (más de 100 km).

- Base: 30% del arancel

- Con ayuda económica: hasta el 70%

Premio al Mérito:

Para quienes tienen buen promedio pero no están entre los tres mejores.

- Base: 20% del arancel

- Con ayuda económica: hasta el 50%

Beca Destacados:

Para quienes participaron en olimpíadas o competencias académicas.

- Base: 25% del arancel

- Con ayuda económica: hasta el 100%

Vivir en Buenos Aires: qué opciones hay

Si conseguís una beca del 100% y vivís lejos, podés acceder a la Beca de Residencia, que cubre el alojamiento en Buenos Aires.

Además, existe el Préstamo de Honor:

Es una ayuda que puede cubrir hasta el 90% del arancel si no accedés a una beca o si necesitás completar lo que te falta pagar.

- No necesitás garante

- Lo devolvés después de recibirte

- Se adapta a tu situación laboral

Para pedirlo, hay que escribir a ayudafinanciera@utdt.edu hasta el 29 de mayo de 2026 y hacer una entrevista con tu familia.

Cómo postularte

El proceso es simple: completás la inscripción en la página oficial de la universidad (https://www.utdt.edu/), te mandan el formulario de beca y tenés que presentar los siguientes documentos:

- un ensayo (explicando por qué querés estudiar)

- documentación económica

- y en muchos casos, hay una entrevista virtual

Requisitos básicos

- Tener menos de 20 años al 30 de junio de 2026

- Estar terminando o haber terminado el secundario en Argentina

- Tener promedio de 8 o más

- Completar la inscripción a tiempo

Un dato clave: cumplir los requisitos no asegura la beca, porque hay cupos limitados. Por eso, también se evalúa tu situación personal, tu interés y tu desempeño en la entrevista.

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