Cómo acceder a becas de hasta el 100% del arancel en la Di Tella en 2026

La Universidad Torcuato Di Tella abrió las postulaciones a su programa de becas 2026. Está dirigido a estudiantes que estén terminando el secundario o que ya egresaron y quieran empezar una carrera universitaria con ayuda económica.
Un dato importante: el 62% de los estudiantes de la universidad tiene algún tipo de beca. Además, la convocatoria es para todo el país, por lo que estudiantes de Tucumán también pueden postularse.
Qué becas hay y cuánto cubren
Todas las becas parten de un requisito básico: tener un promedio de 8 o más.
Mejores promedios:
Es para quienes están entre los tres mejores de su curso.
- Colegios públicos: cubre el 35% del arancel
- Si necesitás ayuda económica: puede llegar hasta el 100%
En colegios privados:
- Base: 35% del arancel
- Con ayuda económica: hasta el 80%
En estos casos, la universidad analiza la situación económica de tu familia. Para eso, te piden documentos (como ingresos) y hacen una entrevista. Según eso, pueden aumentar el porcentaje de la beca.
Beca Interior:
Para estudiantes que viven lejos de Buenos Aires (más de 100 km).
- Base: 30% del arancel
- Con ayuda económica: hasta el 70%
Premio al Mérito:
Para quienes tienen buen promedio pero no están entre los tres mejores.
- Base: 20% del arancel
- Con ayuda económica: hasta el 50%
Beca Destacados:
Para quienes participaron en olimpíadas o competencias académicas.
- Base: 25% del arancel
- Con ayuda económica: hasta el 100%
Vivir en Buenos Aires: qué opciones hay
Si conseguís una beca del 100% y vivís lejos, podés acceder a la Beca de Residencia, que cubre el alojamiento en Buenos Aires.
Además, existe el Préstamo de Honor:
Es una ayuda que puede cubrir hasta el 90% del arancel si no accedés a una beca o si necesitás completar lo que te falta pagar.
- No necesitás garante
- Lo devolvés después de recibirte
- Se adapta a tu situación laboral
Para pedirlo, hay que escribir a ayudafinanciera@utdt.edu hasta el 29 de mayo de 2026 y hacer una entrevista con tu familia.
Cómo postularte
El proceso es simple: completás la inscripción en la página oficial de la universidad (https://www.utdt.edu/), te mandan el formulario de beca y tenés que presentar los siguientes documentos:
- un ensayo (explicando por qué querés estudiar)
- documentación económica
- y en muchos casos, hay una entrevista virtual
Requisitos básicos
- Tener menos de 20 años al 30 de junio de 2026
- Estar terminando o haber terminado el secundario en Argentina
- Tener promedio de 8 o más
- Completar la inscripción a tiempo
Un dato clave: cumplir los requisitos no asegura la beca, porque hay cupos limitados. Por eso, también se evalúa tu situación personal, tu interés y tu desempeño en la entrevista.