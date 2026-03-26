Atlético Tucumán avanzó, pero no convenció: las dudas que dejó el triunfo ante Sportivo Barracas

Para entonces, ya parecía el recuerdo de una ‘vida pasada’ aquella sensación de goleada inminente que sucedió al grave error del arquero del Sportivo que le posibilitó a Leandro Díaz abrir el marcador. Lo que Banfield consiguió un par de horas después, imponer condiciones y golear con suficiencia por 3-0 a Real Pilar por la misma fase de Copa Argentina, ya se había probado entonces como un anhelo incumplido, que no encontró cimientos en el desempeño plasmado por las huestes del “Emperador”.