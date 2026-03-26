Europa: detectaron el primer caso de gripe aviar en humanos en Italia

Europa registró el primer caso de influenza aviar en un humano este miércoles, una enfermedad que no era habitual que se transmitiera a personas. El contagio se identificó al norte de Italia, en Lombardía, pero no se originó en este lugar. Según un comunicado oficial, el paciente se encuentra internado ya que contaba con patologías previas que lo ubicaron en una situación de vulnerabilidad.
El paciente contagiado no es residente italiano y se encontraba fuera del continente al momento del contagio. Fueron las autoridades del Ministerio de Sanidad de Italia quienes confirmaron la detección de la gripe H9N2, un subtipo de influenza aviar. “Todas las comprobaciones necesarias se han realizado de forma inmediata y se han identificado los contactos del caso, en el marco de las habituales tareas de prevención y vigilancia”, informó la cartera de salud en un comunicado oficial.
El portal Euronews informó que, desde 1998 hasta febrero de 2026, se habían notificado solamente 195 casos de influenza aviar en humanos. Los casos se habían registrado en países de Asia y África. El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) también informó que nunca se registraron contagios entre personas, pero el paciente con influenza se encuentra en aislamiento por prevención.
Cómo se contagia la gripe aviar a humanos
De acuerdo a la información publicada por el sitio MedlinePlus, de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, los virus de la gripe aviar pueden mutar, es decir que sus genes sufren una modificación que le confiere diferentes características a la enfermedad. La transmisión no se da, como cabría esperar, por ingesta de carne aviar ni de huevos bien cocidos. Mayo Clinic señala que el virus ingresa al organismo al inhalar partículas o tocarse la boca, nariz u ojos tras tocar superficies contaminadas.
El ECDC advirtió, sin embargo, que es esperable que los contagios a humanos se den en las zonas donde circula la influenza aviar. El riesgo de infección en personas es bajo, explica MedlinePlus. Pero este incrementa si:
- Se trabaja con aves de corral o ganado.
- Hay exposición a corrales de aves domésticas y aves salvajes.
- Se viaja a países donde el virus está presente.
- Hay exposición a animales enfermos o muertos infectados por el virus.
- Hay exposición a las heces de los animales, desechos u otros materiales contaminados por animales infectados.
- Se consume carne de pollo, huevos, o leche o queso sin pasteurizar (crudos).