Europa: detectaron el primer caso de gripe aviar en humanos en Italia

El paciente contagiado no es residente italiano y se encontraba fuera del continente al momento del contagio. Fueron las autoridades del Ministerio de Sanidad de Italia quienes confirmaron la detección de la gripe H9N2, un subtipo de influenza aviar. “Todas las comprobaciones necesarias se han realizado de forma inmediata y se han identificado los contactos del caso, en el marco de las habituales tareas de prevención y vigilancia”, informó la cartera de salud en un comunicado oficial.