Cerúndolo y Zverev, cara a cara en Miami: historial parejo y una semifinal en juego

El porteño llega en un gran momento. Con 15 triunfos acumulados en este certamen, es el torneo en el que mejores resultados consiguió a lo largo de su carrera y donde ya alcanzó las semifinales en 2022, en su debut absoluto. Ahora, con mayor experiencia y consolidado en el circuito, intentará repetir aquella actuación que marcó un punto de inflexión en su crecimiento.