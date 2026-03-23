Francisco Cerúndolo dio el golpe ante Medvedev y sueña en grande en Miami

El arranque del encuentro fue una exhibición absoluta del porteño; en apenas 22 minutos, selló un 6-0 contundente, explotando los errores no forzados del ruso y dominando con su derecha. Sin embargo, la jerarquía del moscovita emergió tras el descanso; Medvedev ajustó su defensa y, pese a arrancar el segundo set con un quiebre en contra, logró torcer el rumbo para llevárselo por un ajustado 4-6.