Francisco Cerúndolo dio el golpe ante Medvedev y sueña en grande en Miami
El porteño se impuso por 6-0, 4-6 y 7-5 en un partidazo para meterse en los octavos de final del segundo Masters 1000 del año. Por primera vez en la historia de este certamen, habrá dos argentinos entre los 16 mejores tras la clasificación previa de Tomás Etcheverry.
Francisco Cerúndolo (19° del ranking ATP) se impuso por 6-0, 4-6 y 7-5 en una batalla de alto voltaje contra Daniil Medvedev (10°), y se clasificó para los octavos de final del Masters 1000 de Miami.
El partido fue cambiante y ofreció matices diversos: desde un parcial perfecto hasta un susto médico para el argentino.
El arranque del encuentro fue una exhibición absoluta del porteño; en apenas 22 minutos, selló un 6-0 contundente, explotando los errores no forzados del ruso y dominando con su derecha. Sin embargo, la jerarquía del moscovita emergió tras el descanso; Medvedev ajustó su defensa y, pese a arrancar el segundo set con un quiebre en contra, logró torcer el rumbo para llevárselo por un ajustado 4-6.
En el parcial decisivo, la paridad se mantuvo hasta el último suspiro. Ambos jugadores intercambiaron quiebres en el arranque y Cerúndolo encendió las alarmas tras sufrir una caída, aunque pudo continuar tras ser atendido. La definición llegó sobre el final, en el duodécimo juego: con la pizarra 6-5 a su favor, el argentino levantó un 40-30 adverso y forzó el error de Medvedev, quien cerró el partido con una doble falta.
Con este triunfo, “Fran” confirma su idilio con este certamen, donde registra cuartos de final en cuatro de sus cinco participaciones.
Mañana será una jornada doble para nuestro tenis, en la que Cerúndolo se enfrentará al francés Ugo Humbert (34°), y Tomás Etcheverry (29°) chocará ante al local Tommy Paul (22°), ambos en busca de un lugar en los cuartos de final.