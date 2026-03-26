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Por una vieja pregunta: Max Verstappen echó a un periodista en el GP de Japón de Fórmula 1

El piloto de Red Bull se negó a hablar hasta que un periodista abandonara la sala y reavivó un conflicto que se había iniciado meses atrás tras una pregunta incómoda en Abu Dhabi

Max Verstappen echó a un periodista por una pregunta incómoda. Max Verstappen echó a un periodista por una pregunta incómoda.
Hace 2 Hs

Los jueves en el paddock de la Fórmula 1 tienen una dinámica propia, casi ajena al resto del fin de semana. No es fácil acceder a ese circuito, sobre todo para quienes recién empiezan a cubrir la categoría. En ese ámbito se mueve un grupo reducido de periodistas de todo el mundo, en un entorno donde, en pocas horas, los veinte pilotos de la parrilla atienden a la prensa. Entre preguntas, surgen títulos, cruces y novedades que marcan la agenda. Las intervenciones se distribuyen entre la conferencia oficial de la FIA y los hospitalitys de los equipos, en franjas horarias previamente definidas. En ese contexto, Max Verstappen volvió a ser protagonista esta madrugada al impedir el ingreso de un periodista al hospitality de Red Bull en Japón. 

El piloto se sentó a hablar con la prensa, pero se negó a comenzar la conferencia: “No voy a hablar hasta que se vaya”, dijo, señalando a un periodista inglés del diario The Guardian.

El cronista le preguntó si esa reacción se debía a una consulta realizada la temporada pasada, a lo que Verstappen respondió: “Sí. Sal de aquí”. El periodista abandonó la sala y recién entonces el neerlandés continuó la rueda de prensa. 

La pregunta

Todo se remonta a una pregunta que Richards le hizo hace tres meses, tras la definición del Mundial en Abu Dhabi por apenas dos puntos. Aquella vez, el británico le consultó por el incidente con George Russell en Barcelona.

Aquel cruce ya había dejado en claro el malestar de Verstappen. “Olvidas todo lo demás que ha sucedido en mi temporada, lo único que mencionas es Barcelona con esa sonrisa estúpida”, respondió diciembre. Sin embargo, lejos de quedar como un episodio aislado, todo indica que el neerlandés no lo dejó pasar: tres meses después, reaccionó y terminó impidiendo que ese periodista pudiera ejercer su trabajo con normalidad.

Más tarde, el periodista explicó que el episodio se originó en una pregunta que le había hecho tras la derrota en la lucha por el título mundial frente a Lando Norris por apenas dos puntos, en diciembre, durante el Gran Premio de Abu Dhabi. 

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