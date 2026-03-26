Por una vieja pregunta: Max Verstappen echó a un periodista en el GP de Japón de Fórmula 1

Los jueves en el paddock de la Fórmula 1 tienen una dinámica propia, casi ajena al resto del fin de semana. No es fácil acceder a ese circuito, sobre todo para quienes recién empiezan a cubrir la categoría. En ese ámbito se mueve un grupo reducido de periodistas de todo el mundo, en un entorno donde, en pocas horas, los veinte pilotos de la parrilla atienden a la prensa. Entre preguntas, surgen títulos, cruces y novedades que marcan la agenda. Las intervenciones se distribuyen entre la conferencia oficial de la FIA y los hospitalitys de los equipos, en franjas horarias previamente definidas. En ese contexto, Max Verstappen volvió a ser protagonista esta madrugada al impedir el ingreso de un periodista al hospitality de Red Bull en Japón.