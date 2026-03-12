Max Verstappen criticó los nuevos autos de la Fórmula 1 y los comparó con un videojuego

Max Verstappen volvió a expresar su malestar con los cambios técnicos implementados en la Fórmula 1 y realizó una comparación que rápidamente generó repercusión. El piloto neerlandés ironizó con que preferiría entrenar con el videojuego Mario Kart antes que con el simulador oficial para adaptarse a los nuevos autos.
Durante la conferencia de prensa previa al Gran Premio de China, el tricampeón del mundo compartió mesa con Alex Albon y Gabriel Bortoleto. Al ser consultado sobre el uso de simuladores para adaptarse a los nuevos monoplazas, respondió con humor: “He encontrado una solución más barata. Cambiar mi simulador por una Nintendo Switch con Mario Kart”.
La respuesta provocó risas entre los presentes, pero también dejó en evidencia la incomodidad que sienten varios pilotos con la evolución técnica de la categoría. Según Verstappen, el protagonismo de la gestión energética y ciertos adelantamientos considerados artificiales afectan el espíritu de la competencia.
El piloto de Red Bull aseguró además que mantiene conversaciones con la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y con la Fórmula One Management (FOM) para intentar mejorar algunos aspectos del reglamento actual.
Las críticas de Verstappen al rumbo de la Fórmula 1
El neerlandés reconoció que, aunque no planea abandonar la categoría, busca nuevas motivaciones dentro del automovilismo. En ese sentido, mencionó su interés por participar en carreras de resistencia como Nürburgring, Spa o las 24 Horas de Le Mans.
Verstappen explicó que disfruta competir en otras disciplinas porque le ofrecen una experiencia distinta a la de la Fórmula 1 actual. “No necesito solo ser piloto de F1, puedo hacer otras cosas. Ya conseguí lo que quería lograr aquí y quiero explorar otras opciones”, afirmó.
El campeón del mundo también analizó el rendimiento de su monoplaza tras el Gran Premio de Australia y reconoció que Red Bull aún tiene trabajo por delante para acercarse a los equipos más competitivos. Según señaló, la diferencia de rendimiento todavía es grande y el desafío será reducir esa distancia en las próximas carreras del campeonato.