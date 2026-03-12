Secciones
DeportesMotores

Max Verstappen criticó los nuevos autos de la Fórmula 1 y los comparó con un videojuego

El tricampeón del mundo cuestionó la evolución técnica de la categoría y aseguró que dialoga con la FIA para mejorar el reglamento.

Max Verstappen criticó los nuevos autos de la Fórmula 1 y los comparó con un videojuego
Hace 17 Min

Max Verstappen volvió a expresar su malestar con los cambios técnicos implementados en la Fórmula 1 y realizó una comparación que rápidamente generó repercusión. El piloto neerlandés ironizó con que preferiría entrenar con el videojuego Mario Kart antes que con el simulador oficial para adaptarse a los nuevos autos.

Durante la conferencia de prensa previa al Gran Premio de China, el tricampeón del mundo compartió mesa con Alex Albon y Gabriel Bortoleto. Al ser consultado sobre el uso de simuladores para adaptarse a los nuevos monoplazas, respondió con humor: “He encontrado una solución más barata. Cambiar mi simulador por una Nintendo Switch con Mario Kart”.

La respuesta provocó risas entre los presentes, pero también dejó en evidencia la incomodidad que sienten varios pilotos con la evolución técnica de la categoría. Según Verstappen, el protagonismo de la gestión energética y ciertos adelantamientos considerados artificiales afectan el espíritu de la competencia.

El piloto de Red Bull aseguró además que mantiene conversaciones con la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y con la Fórmula One Management (FOM) para intentar mejorar algunos aspectos del reglamento actual.

Las críticas de Verstappen al rumbo de la Fórmula 1

El neerlandés reconoció que, aunque no planea abandonar la categoría, busca nuevas motivaciones dentro del automovilismo. En ese sentido, mencionó su interés por participar en carreras de resistencia como Nürburgring, Spa o las 24 Horas de Le Mans.

Verstappen explicó que disfruta competir en otras disciplinas porque le ofrecen una experiencia distinta a la de la Fórmula 1 actual. “No necesito solo ser piloto de F1, puedo hacer otras cosas. Ya conseguí lo que quería lograr aquí y quiero explorar otras opciones”, afirmó.

El campeón del mundo también analizó el rendimiento de su monoplaza tras el Gran Premio de Australia y reconoció que Red Bull aún tiene trabajo por delante para acercarse a los equipos más competitivos. Según señaló, la diferencia de rendimiento todavía es grande y el desafío será reducir esa distancia en las próximas carreras del campeonato.

Temas Fórmula 1Max VerstappenRed BullFranco ColapintoAlpineAlpine F1 Team
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Pelli sufrió una brutal agresión en La Madrid y apuntan contra el ministro del Interior
1

Pelli sufrió una brutal agresión en La Madrid y apuntan contra el ministro del Interior

La ruta del agua en Tucumán: por qué las lluvias en Catamarca generan pánico en La Madrid
2

La ruta del agua en Tucumán: por qué las lluvias en Catamarca generan pánico en La Madrid

Polémica por el uso del avión presidencial: la oposición pidió interpelar a Adorni
3

Polémica por el uso del avión presidencial: la oposición pidió interpelar a Adorni

En el debut de Julio César Falcioni, Atlético Tucumán repitió viejos errores
4

En el debut de Julio César Falcioni, Atlético Tucumán repitió viejos errores

La Madrid bajo el agua otra vez: crónica de una inundación anunciada
5

La Madrid bajo el agua otra vez: crónica de una inundación anunciada

LA GACETA pasó la noche en La Madrid: ya no llueve, pero muchos vecinos volvieron al costado de la ruta
6

LA GACETA pasó la noche en La Madrid: ya no llueve, pero muchos vecinos volvieron al costado de la ruta

Más Noticias
Pelli sufrió una brutal agresión en La Madrid y apuntan contra el ministro del Interior

Pelli sufrió una brutal agresión en La Madrid y apuntan contra el ministro del Interior

La ruta del agua en Tucumán: por qué las lluvias en Catamarca generan pánico en La Madrid

La ruta del agua en Tucumán: por qué las lluvias en Catamarca generan pánico en La Madrid

Todos desaprobados: así quedó el 1 x 1 de Atlético en el empate ante Aldosivi

Todos desaprobados: así quedó el 1 x 1 de Atlético en el empate ante Aldosivi

Falcioni vivió el empate entre la esperanza y la frustración

Falcioni vivió el empate entre la esperanza y la frustración

En el debut de Julio César Falcioni, Atlético Tucumán repitió viejos errores

En el debut de Julio César Falcioni, Atlético Tucumán repitió viejos errores

Polémica por el uso del avión presidencial: la oposición pidió interpelar a Adorni

Polémica por el uso del avión presidencial: la oposición pidió interpelar a Adorni

LA GACETA pasó la noche en La Madrid: ya no llueve, pero muchos vecinos volvieron al costado de la ruta

LA GACETA pasó la noche en La Madrid: ya no llueve, pero muchos vecinos volvieron al costado de la ruta

El cambio de técnico no alcanzó y Atlético Tucumán volvió a quedar en deuda

El cambio de técnico no alcanzó y Atlético Tucumán volvió a quedar en deuda

Comentarios