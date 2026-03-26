Secciones
SociedadActualidad

¿Gastaste en remedios? Así se gestiona el reintegro del 100% en PAMI

Esta medida surge tras un fallo judicial que obligó al organismo a anular las restricciones implementadas en los últimos meses, restituyendo así el acceso gratuito a los fármacos esenciales.

¿Gastaste en remedios? Así se gestiona el reintegro del 100% en PAMI Pami
Virginia Daniela Gómez
Por Virginia Daniela Gómez Hace 1 Hs

El PAMI modificó su esquema de prestaciones para garantizar nuevamente la cobertura total de medicamentos a jubilados y pensionados. Esta medida surge tras un fallo judicial que obligó al organismo a anular las restricciones implementadas en los últimos meses, restituyendo así el acceso gratuito a los fármacos esenciales.

Restituyen el 100% de medicamentos a los jubilados del PAMI: a quiénes alcanza y quiénes quedarán excluidos

Restituyen el 100% de medicamentos a los jubilados del PAMI: a quiénes alcanza y quiénes quedarán excluidos

La decisión se formalizó mediante una nueva resolución que restituye el acceso al 100% de los medicamentos, en cumplimiento de distintas resoluciones judiciales que cuestionaron las condiciones impuestas previamente para acceder a los tratamientos. El conflicto se había originado a partir de normativas internas que establecían requisitos patrimoniales y administrativos más estrictos para los afiliados.

¿Qué es el reintegro de gastos médicos?

El beneficio de reintegro permite recuperar el dinero invertido en servicios de salud ajenos a la cobertura directa de PAMI, tales como consultas, estudios y medicamentos. Esta gestión resulta fundamental para aliviar el gasto de bolsillo de los afiliados frente a prestaciones médicas no cubiertas por el organismo.

Cualquier familiar o apoderado puede realizar este trámite gratuito en nombre del titular de la prestación. Es indispensable presentar la solicitud correspondiente dentro de los 180 días posteriores al servicio médico para que el reembolso se procese de manera efectiva.

Quiénes y cómo se puede solicitar el reintegro

Este beneficio está disponible para todos los afiliados a PAMI, es decir:

  • Jubilados y pensionados.
  • Personas mayores de 70 años sin jubilación.
  • Excombatientes de la Guerra de Malvinas.
  • Documento Nacional de Identidad (DNI): Tanto del titular como del familiar o representante que haga el trámite.
  • Credencial de PAMI: Es fundamental para acreditar que sos afiliado.
  • Factura original: Debe estar discriminada y tener tu nombre, apellido y domicilio.
  • Formulario de solicitud: Podés descargarlo desde la página oficial de PAMI.
  • Documentación clínica: Informes o recetas que respalden la necesidad del gasto.
  • Justificación de atención fuera del sistema: Si corresponde, presentá documentos que expliquen por qué no usaste el sistema público (por ejemplo, falta de turnos o complejidad del tratamiento).

    • Paso a paso para solicitar el reintegro

  • Ingresá al sitio oficial de PAMI: Entrá a pami.org.ar.
  • Buscá la opción "Reintegro de gastos": En la sección de trámites, encontrás el botón para iniciar el proceso.
  • Completá el formulario: Cargá todos los datos que te piden, como tu información personal y los detalles del gasto médico.
  • Subí los documentos: Adjuntá el DNI, la factura, la credencial de PAMI y cualquier otro documento requerido.
  • Enviá la solicitud: Una vez que todo esté completo, hacé clic en "Enviar formulario".

    • Tamaño texto
    Comentarios
    Lo más popular
    El Poder Ejecutivo tucumano, sin “contención” para quienes se quedarán sin planes
    1

    El Poder Ejecutivo tucumano, sin “contención” para quienes se quedarán sin planes

    Crece la tensión en Yerba Buena: Garolera fue internada y pidió una perimetral contra Aráoz
    2

    Crece la tensión en Yerba Buena: Garolera fue internada y pidió una perimetral contra Aráoz

    Menos nacimientos en Argentina: la crisis no es demográfica, es de cuidado y corresponsabilidad
    3

    Menos nacimientos en Argentina: la crisis no es demográfica, es de cuidado y corresponsabilidad

    “Tucumán necesita políticos que estén a otro nivel”, dijo Federico Pelli
    4

    “Tucumán necesita políticos que estén a otro nivel”, dijo Federico Pelli

    Condenan a dos años de prisión efectiva a un hombre manejaba alcoholizado y ocasionó un accidente en León Rougés
    5

    Condenan a dos años de prisión efectiva a un hombre manejaba alcoholizado y ocasionó un accidente en León Rougés

    Inundaciones en Tucumán: la Legislatura pisa el freno y no avanzará con la emergencia económica y social
    6

    Inundaciones en Tucumán: la Legislatura pisa el freno y no avanzará con la emergencia económica y social

    Más Noticias
    Noelia Castillo Ramos recibirá hoy la eutanasia: la historia de la joven que luchó por morir

    Noelia Castillo Ramos recibirá hoy la eutanasia: la historia de la joven que luchó por morir

    Condenan a dos años de prisión efectiva a un hombre manejaba alcoholizado y ocasionó un accidente en León Rougés

    Condenan a dos años de prisión efectiva a un hombre manejaba alcoholizado y ocasionó un accidente en León Rougés

    Alerta amarilla por tormentas: ¿qué zonas serán afectadas este 26 de marzo según el SMN?

    Alerta amarilla por tormentas: ¿qué zonas serán afectadas este 26 de marzo según el SMN?

    El Poder Ejecutivo tucumano, sin “contención” para quienes se quedarán sin planes

    El Poder Ejecutivo tucumano, sin “contención” para quienes se quedarán sin planes

    “Tucumán necesita políticos que estén a otro nivel”, dijo Federico Pelli

    “Tucumán necesita políticos que estén a otro nivel”, dijo Federico Pelli

    Inundaciones en Tucumán: la Legislatura pisa el freno y no avanzará con la emergencia económica y social

    Inundaciones en Tucumán: la Legislatura pisa el freno y no avanzará con la emergencia económica y social

    Crece la tensión en Yerba Buena: Garolera fue internada y pidió una perimetral contra Aráoz

    Crece la tensión en Yerba Buena: Garolera fue internada y pidió una perimetral contra Aráoz

    Rescatados tras las inundaciones en Tucumán: “Los animales llegan debilitados, con hipotermia y deshidratados”

    Rescatados tras las inundaciones en Tucumán: “Los animales llegan debilitados, con hipotermia y deshidratados”

    Comentarios