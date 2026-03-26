¿Gastaste en remedios? Así se gestiona el reintegro del 100% en PAMI

El PAMI modificó su esquema de prestaciones para garantizar nuevamente la cobertura total de medicamentos a jubilados y pensionados. Esta medida surge tras un fallo judicial que obligó al organismo a anular las restricciones implementadas en los últimos meses, restituyendo así el acceso gratuito a los fármacos esenciales.
La decisión se formalizó mediante una nueva resolución que restituye el acceso al 100% de los medicamentos, en cumplimiento de distintas resoluciones judiciales que cuestionaron las condiciones impuestas previamente para acceder a los tratamientos. El conflicto se había originado a partir de normativas internas que establecían requisitos patrimoniales y administrativos más estrictos para los afiliados.
¿Qué es el reintegro de gastos médicos?
El beneficio de reintegro permite recuperar el dinero invertido en servicios de salud ajenos a la cobertura directa de PAMI, tales como consultas, estudios y medicamentos. Esta gestión resulta fundamental para aliviar el gasto de bolsillo de los afiliados frente a prestaciones médicas no cubiertas por el organismo.
Cualquier familiar o apoderado puede realizar este trámite gratuito en nombre del titular de la prestación. Es indispensable presentar la solicitud correspondiente dentro de los 180 días posteriores al servicio médico para que el reembolso se procese de manera efectiva.
Quiénes y cómo se puede solicitar el reintegro
Este beneficio está disponible para todos los afiliados a PAMI, es decir:
- Jubilados y pensionados.
- Personas mayores de 70 años sin jubilación.
- Excombatientes de la Guerra de Malvinas.
Paso a paso para solicitar el reintegro