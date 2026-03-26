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Así fue la visita familiar de Nahir Galarza: los detalles del operativo y la autorización

Nahir Galarza fue trasladada de manera excepcional desde la cárcel de Paraná a Gualeguaychú. El permiso fue autorizado por la Justicia y se realizó bajo un estricto operativo de seguridad.

Así fue la visita familiar de Nahir Galarza: los detalles del operativo y la autorización Así fue la visita familiar de Nahir Galarza: los detalles del operativo y la autorización
Hace 1 Hs

En la mañana de este miércoles, Nahir Galarza fue trasladada desde la Unidad Penal N°6 de Paraná hacia la ciudad de Gualeguaychú en el marco de un permiso judicial excepcional. La medida respondió a un pedido de su defensa, vinculado a la delicada situación de salud de su abuela materna.

Cómo fue la salida

El operativo fue coordinado por el Servicio Penitenciario de Entre Ríos y contó con una custodia especial de efectivos policiales durante todo el trayecto. Según se informó, el traslado se realizó bajo estrictas condiciones de seguridad, incluyendo la participación de móviles de la Policía provincial.

La joven llegó durante las primeras horas del día a la vivienda familiar, ubicada en la zona céntrica de Gualeguaychú, donde fue recibida por su madre, Yamina Kroch, y otros allegados. Allí pudo concretar una visita de carácter sociofamiliar, autorizada previamente por la Justicia.

Este tipo de salidas se encuentra contemplado dentro del régimen penitenciario argentino y suele concederse en situaciones excepcionales, como enfermedades graves de familiares directos. En este caso, la solicitud fue respaldada por informes que daban cuenta del estado de salud de la adulta mayor.

Tras cumplir con la visita, Galarza fue trasladada nuevamente a la unidad penitenciaria de Paraná, donde continúa cumpliendo su condena.

Cabe recordar que Nahir Galarza fue sentenciada en 2018 a prisión perpetua por el homicidio de su pareja, Fernando Pastorizzo, ocurrido en 2017. La condena fue ratificada en todas las instancias judiciales, incluida la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por lo que permanece firme.

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