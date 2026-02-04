¿Es realmente ella? La verdad detrás de las nuevas cuentas de Nahir Galarza generadas por IA
Desde el entorno de Nahir Galarza advirtieron sobre la aparición de cuentas falsas en redes sociales que utilizan su nombre y imágenes generadas con Inteligencia Artificial, y pidieron no interactuar ni enviar dinero ante posibles estafas.
A más de ocho años del femicidio de Fernando Pastorizzo, ocurrido en Gualeguaychú, el nombre de Nahir Galarza volvió a circular con fuerza en redes sociales, esta vez por una situación ajena al expediente judicial. Desde el entorno de la joven condenada denunciaron la aparición de perfiles falsos que utilizan su identidad y difunden imágenes alteradas mediante Inteligencia Artificial, con fines engañosos.
Galarza, hoy de 27 años, cumple una condena a prisión perpetua por haber asesinado a su novio de dos disparos en diciembre de 2017. La sentencia la convirtió en la mujer más joven en recibir esa pena en la historia judicial argentina. Actualmente se encuentra alojada en la Unidad Penal de Mujeres N°6 de Paraná, donde permanece sin acceso a redes sociales ni teléfonos celulares.
Denuncia por cuentas apócrifas y pedidos de dinero
Según explicaron personas cercanas a la detenida, en los últimos días comenzaron a detectarse cuentas en distintas plataformas que se hacen pasar por ella, utilizando fotos intervenidas con IA y publicaciones falsas. Algunas de estas cuentas incluso solicitan transferencias de dinero, motivo por el cual se pidió expresamente que nadie envíe fondos ni interactúe con esos perfiles.
La alerta se encendió tras la viralización de una imagen en la que supuestamente se ve a Galarza posando con un teléfono iPhone, acompañada del mensaje “Gracias a todos por el esfuerzo”. Aunque muchos usuarios creyeron que se trataba de una foto reciente y real, desde su entorno aclararon que era un montaje viralizado a modo de meme y que no tiene ningún vínculo con la joven.
Además, se detectaron perfiles con contenido sugestivo o provocador, algunos de los cuales invitan a entablar vínculos personales o sentimentales. En uno de ellos, incluso, se leía una frase atribuida falsamente a Galarza: “Si van a querer algo conmigo, quiero que sea en libertad y afuera”.
A más de ocho años del femicidio de Fernando Pastorizzo, ocurrido en Gualeguaychú, el nombre de Nahir Galarza volvió a circular con fuerza en redes sociales, esta vez por una situación ajena al expediente judicial. Desde el entorno de la joven condenada denunciaron la aparición de perfiles falsos que utilizan su identidad y difunden imágenes alteradas mediante Inteligencia Artificial, con fines engañosos.
Sin redes sociales desde 2019
La última actividad comprobada de Nahir Galarza en redes sociales data de septiembre de 2019, cuando publicó imágenes junto a otras internas. Aquella situación fue detectada por las autoridades penitenciarias y desde entonces no volvió a tener presencia digital.
En 2024, la joven solicitó formalmente contar con un teléfono celular propio, pero el pedido fue rechazado por la Justicia, ya que el reglamento interno del penal entrerriano prohíbe el uso de dispositivos móviles por parte de las internas.
Vida en prisión
En la cárcel de Paraná, la única unidad penitenciaria femenina de la provincia, Galarza transita su condena con una rutina establecida. Estudia Psicología Social, participa de un taller de costura, asiste a clases de yoga y concurre regularmente a la iglesia dentro del establecimiento.
También trascendió que mantiene una relación sentimental con un interno identificado con el apellido Ayala, quien cumple condena en la Unidad Penal de Varones N°1 de Paraná. De acuerdo con la sentencia vigente, Galarza podría acceder a una eventual salida recién en 2052, cuando tenga 53 años.