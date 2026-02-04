¿Es realmente ella? La verdad detrás de las nuevas cuentas de Nahir Galarza generadas por IA

La alerta se encendió tras la viralización de una imagen en la que supuestamente se ve a Galarza posando con un teléfono iPhone, acompañada del mensaje “Gracias a todos por el esfuerzo”. Aunque muchos usuarios creyeron que se trataba de una foto reciente y real, desde su entorno aclararon que era un montaje viralizado a modo de meme y que no tiene ningún vínculo con la joven.