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El desesperado descargo de Emilia Mernes sobre su pelea con Tini Stoessel: "Estoy asustada"

La artista utilizó sus redes sociales para referirse a la disputa mediática con un mensaje luego de varios días de silencio.

Emilia Mernes rompió el silencio tras el escándalo con Tini Stoessel y María Becerra Emilia Mernes rompió el silencio tras el escándalo con Tini Stoessel y María Becerra La Nación
Mercedes Mosca
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

En las últimas semanas, Emilia Mernes fue blanco de críticas y acusaciones por su pelear con Tini Stoessel y María Becerra, quienes la dejaron de seguir en Instagram. Es por eso que la cantante entrerriana rompió el silencio con un duro comunicado en sus redes sociales. Negó haber cometido alguna falta y pidió detener la violencia digital dirigida tanto a ella como a otras mujeres.

Hasta ahora ninguna de las tres cantantes había publicado un comunicado oficial que explicara las causas de la ruptura. Diversas hipótesis difundidas por medios de comunicación asociaron el distanciamiento a la presunta existencia de intercambios privados entre Mernes y un futbolista casado, además campeón del mundo. 

Filtraron la identidad del jugador de la selección argentina que se envió mensajes con Emilia Mernes

Filtraron la identidad del jugador de la selección argentina que se envió mensajes con Emilia Mernes

De acuerdo con esas versiones, la esposa del deportista habría descubierto los chats, lo que provocó que Antonela Roccuzzo y otras esposas de futbolistas dejaran de manifestar apoyo público a la artista.

El periodista Ángel De Brito, en el ciclo LAM, indicó que el conflicto no estuvo vinculado a diferencias por estilistas, tensiones profesionales ni situaciones anteriores sino a un asunto personal de mayor sensibilidad. Asimismo, negó las especulaciones que involucraban a Lionel Messi o a Rodrigo De Paul y sostuvo que los mensajes se habrían limitado a un jugador cuya identidad no fue revelada hasta el momento.

El desesperado descargo de Emilia Mernes sobre su pelea con Tini Stoessel El desesperado descargo de Emilia Mernes sobre su pelea con Tini Stoessel Instagram

El duro descargo de Emilia Mernes sobre su pelea con Tini Stoessel: "es muy doloroso para mí"

El mensaje que Emilia Mernes publicó a través de sus canales digitales fue el siguiente: “Hace una semana que están diciendo cosas que no son verdad, replicando mentiras que se instalan en redes sociales e inventando noticias sin criterio, sin parar.

“Intenté mantener el silencio creyendo que los mensajes agresivos y las falsas acusaciones iban a parar, pero cada día que pasa veo un nuevo invento. Ni yo ni ninguna de las mujeres involucradas tenemos porque tolerar este nivel de odio”.

“Las diferencias que haya tenido con mis colegas, como puede tener cualquier persona, las hable en su momento con ellas y entendí que habían quedado aclaradas. Desde mi lugar siempre estará abierta la posibilidad de volver a hablar de lo que sea necesario”.

“Por favor les quiero pedir que paren, es muy doloroso para mí y para toda mi familia ver como dicen cualquier cosa sin pensar un segundo en cómo repercute tanta violencia en cualquier ser humano. Estoy muy angustiada y asustada por el nivel de odio que manejan en las redes sociales. Por favor basta.”

Temas Tini StoesselEmilia MernesMaría Becerra
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