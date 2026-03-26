El desesperado descargo de Emilia Mernes sobre su pelea con Tini Stoessel: "Estoy asustada"

En las últimas semanas, Emilia Mernes fue blanco de críticas y acusaciones por su pelear con Tini Stoessel y María Becerra, quienes la dejaron de seguir en Instagram. Es por eso que la cantante entrerriana rompió el silencio con un duro comunicado en sus redes sociales. Negó haber cometido alguna falta y pidió detener la violencia digital dirigida tanto a ella como a otras mujeres.