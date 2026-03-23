Filtraron la identidad del jugador de la selección argentina que se envió mensajes con Emilia Mernes

En ese contexto, comenzaron a circular distintas hipótesis sobre el origen real del conflicto. A los trascendidos sobre problemas de staff y el quiebre de la amistad, en las últimas horas se sumó una nueva versión que involucró directamente a un jugador de la selección argentina y que volvió a poner el foco en la relación entre Emilia Mernes y Tini Stoessel.