Adiós a los sellos: Europa puso en marcha el nuevo sistema de control biométrico para turistas

Los miembros de la UE y de los países del espacio Schengen están exentos del EES, al igual que los familiares de ciudadanos de la UE y de Andorra, San Marino, Mónaco y la Ciudad del Vaticano. Los miembros de las tripulaciones de aviones y trenes tampoco deben realizarlo, así como el personal de las fuerzas armadas, según consignó el medio Euronews.