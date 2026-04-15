Adiós a los sellos: Europa puso en marcha el nuevo sistema de control biométrico para turistas

Resumen para apurados
- El 10 de abril, la UE activó en 29 países el sistema EES, que reemplaza sellos por biometría para mejorar la seguridad y controlar estancias de turistas extracomunitarios.
- El protocolo utiliza tótems para registrar huellas y rostros, almacenando datos por tres años. Pese a demoras iniciales en grandes aeropuertos, se lanzó una app para agilizar el trámite.
- Con 24.000 ingresos denegados en semanas, el EES redefine la seguridad europea. Este avance digital proyecta un control migratorio más estricto y eficiente en el espacio Schengen.
La Unión Europea (UE) dio un paso definitivo hacia la digitalización de sus fronteras con la implementación del Sistema de Entrada/Salida (EES, por sus siglas en inglés). Desde el pasado 10 de abril, el tradicional sellado manual de pasaportes fue sustituido por tótems digitales que recolectan datos biométricos -huellas dactilares e imágenes faciales- de todos los viajeros extracomunitarios que ingresen al espacio Schengen.
El nuevo protocolo rige para estancias cortas en 29 países europeos (incluyendo potencias turísticas como España, Francia e Italia). El sistema no solo agiliza el registro del nombre y documentos, sino que almacena la información por un período de tres años.
Según la Comisión Europea, el objetivo es modernizar la seguridad y detectar automáticamente a quienes excedan el tiempo de permanencia permitido. De hecho, en sus primeras semanas de uso, el EES ya permitió denegar la entrada a 24.000 personas por documentos irregulares y detectar a 600 pasajeros catalogados como "riesgosos".
Sin embargo, el estreno tecnológico no estuvo exento de complicaciones. Aeropuertos clave como los de París y Ámsterdam reportaron filas de más de dos horas.
Ante este escenario, la asociación ACI Europe recomendó a los pasajeros llegar a las terminales con una antelación mayor a la habitual. Como alternativa para mitigar las demoras, se lanzó la aplicación “Travel to Europe” -disponible por ahora en Suecia y Portugal- que permite cargar los datos hasta 72 horas antes del arribo.
El EES está vigente para el ingreso a:
Austria
Bélgica
Bulgaria
Croacia
República Checa
Dinamarca
Estonia
Finlandia
Francia
Alemania
Grecia
Hungría
Islandia
Italia
Letonia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo
Malta
Países Bajos
Noruega
Polonia
Portugal
Rumania
Eslovaquia
Eslovenia
España
Suecia
Suiza
Los miembros de la UE y de los países del espacio Schengen están exentos del EES, al igual que los familiares de ciudadanos de la UE y de Andorra, San Marino, Mónaco y la Ciudad del Vaticano. Los miembros de las tripulaciones de aviones y trenes tampoco deben realizarlo, así como el personal de las fuerzas armadas, según consignó el medio Euronews.