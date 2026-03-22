Del televisor a la experiencia: por qué viajar al Mundial se volvió un sueño cada vez más fuerte

A medida que se acerca el Mundial 2026, cambia la forma en que muchos argentinos piensan el torneo. Ya no se trata solo de verlo por televisión: cada vez más personas lo imaginan como una experiencia para vivir en primera persona.
En Tucumán, esa tendencia empieza a notarse. Tras una primera etapa marcada por consultas sobre precios, destinos y logística, ahora aparece con más fuerza un componente distinto: el deseo de estar ahí.
“Un Mundial no es solo un partido. Es el viaje, la previa, el encuentro con otros hinchas y todo lo que pasa alrededor”, explica Franco Ponce, CEO de Alas Turismo. “Mucha gente lo empieza a ver como una experiencia de vida”.
A diferencia de otros eventos deportivos, el Mundial combina fútbol, viaje y emoción en un mismo momento. Las ciudades se transforman, el clima se contagia en las calles y cada instancia se vive con una intensidad difícil de replicar desde casa.
Además, el formato del 2026, con sedes en Estados Unidos, México y Canadá, amplía las posibilidades. Permite combinar partidos con turismo, recorrer distintas ciudades y adaptar el viaje al estilo de cada persona.
“Hay quienes quieren seguir a la Selección y otros que buscan una experiencia más completa, sumando descanso o recorridos. Lo importante es que no hay una sola forma de vivirlo”, señala Ponce.
En ese contexto, el viaje deja de ser solo una cuestión logística o económica. Para muchos, pasa a ser una decisión personal vinculada a vivir algo único, compartirlo y convertirlo en un recuerdo que perdure.
Pero también empieza a aparecer otra idea: que vivir el Mundial puede ser más posible de lo que muchos imaginan. Con planificación, alternativas de viaje y distintas modalidades, hoy existen opciones que se adaptan a diferentes perfiles y presupuestos.
Para quienes están evaluando la posibilidad, asesorarse y conocer esas opciones puede ser el primer paso para transformar el deseo en una experiencia concreta.
Porque, al final, el Mundial no dura solo noventa minutos. Para quienes eligen viajar, empieza mucho antes y queda mucho después.
Para más información, los interesados pueden seguir a Alas Turismo en Instagram @alasturismo o comunicarse vía WhatsApp al 3813 61-5907.