El tiempo en Tucumán: el cielo permanecerá nublado y llovería por la noche

El pronóstico del tiempo anticipa para hoy en Tucumán cielo mayormente cubierto y no se descartan algunas precipitaciones durante la tarde y la noche, especialmente en el sur de la provincia. La temperatura máxima rondaría los 25 °C.
La mañana arrancó con una temperatura mínima de 19 °C, una nubosidad de al menos un 80% y una humedad relativa del 95%. Los vientos fueron leves desde el sector noreste y la visibilidad se vio reducida a poco menos de siete kilómetros. En algunas zonas se registraron algunos bancos de niebla.
El cielo podría despejarse levemente durante el mediodía y la temperatura subiría hasta los 24 °C, mientras que la humedad se mantendría en torno al 80%. Los vientos seguirían siendo leves desde el sector noreste.
Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura máxima llegaría hasta los 25 °C, a lo largo de una siesta que ofrecería algunos rayos de sol, antes de que el cielo vuelva a cubrise por completo.
Ya entrada la noche, se esperan precipitaciones en La Cocha, La Madrid, Simoca, Ranchillos y Los Ralos y, en menor intensidad, en la capital tucumana. La temperatura descendería hasta los 21 °C y la humedad se mantendría en el 95%.
¿Cómo estará el tiempo esta semana en Tucumán?
El pronóstico extendido del SMN anuncia para el viernes se lluvias matinales, una mínima de 17 °C y una máxima de 24 °C, en una jornada que estará marcada por la alta nubosidad y la probabilidad de tormentas por la tarde y la noche.
Mientras tanto, el sábado y el domingo ingresaría un frente cálido, aunque nuboso, que llevaría la máxima a superar los 30 °C, con térmicas que llegarían a los 32 °C a partir del lunes.