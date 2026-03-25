Falcioni, autocrítico: los motivos por los que Atlético Tucumán sufrió ante Sportivo Barracas
Pese a la clasificación en Copa Argentina, el DT no ocultó su disconformidad por el rendimiento en el complemento. El "Emperador" remarcó la falta de control, la ansiedad en la toma de decisiones y la merma en la intensidad física, advirtiendo que, aunque el resultado trae alivio, el equipo todavía está en plena etapa de reconstrucción.
El triunfo frente a Sportivo Barracas dejó alivio, pero no conformidad. Julio César Falcioni analizó la victoria de Atlético Tucumán con un tono autocrítico, remarcando que el equipo perdió el control del partido en el segundo tiempo y terminó sufriendo más de lo esperado en el duelo por Copa Argentina.
“El primer tiempo fue correcto, creamos situaciones claras y el rival no llegó nunca”, explicó el entrenador. Sin embargo, el desarrollo cambió tras el descanso. “En el segundo tiempo perdimos ese control del juego, nos apuramos demasiado y dejamos crecer al rival”, indicó.
Falcioni hizo hincapié en uno de los principales déficits del equipo: la gestión de la pelota y la toma de decisiones. “A veces queremos jugar a un toque cuando tenemos que hacerlo a dos o tres. Nos apresuramos mucho en el manejo”, señaló. Esa ansiedad, según su visión, fue clave para que el equipo no pudiera liquidar el partido antes y terminara expuesto.
El DT también marcó una merma en la intensidad. “En el primer tiempo recuperábamos rápido, apretábamos bien. En el segundo no tuvimos esa fiereza ni esa solidaridad para recuperar la pelota”, explicó. Esa falta de presión permitió que el rival encontrara espacios y llegara al empate, en una acción que, si bien no consideró merecida, sí entendió como consecuencia de lo que mostró Atlético.
Pese a las críticas, Falcioni rescató algunos aspectos positivos. Valoró el esfuerzo del grupo y la capacidad para resolver el partido a través de la pelota parada, una herramienta que volvió a ser decisiva. “Estos partidos, cuando no los definís, los terminás sufriendo. Por suerte, lo pudimos ganar”, afirmó.
Además, el entrenador destacó el planteo del rival y el comportamiento dentro del campo. Incluso, reveló que tras el encuentro felicitó tanto al cuerpo técnico como a los jugadores de Sportivo Barracas por su desempeño y lealtad.
En cuanto al funcionamiento, Falcioni reconoció que el equipo aún está en construcción. “Con pocos días de trabajo tenemos que sostener lo que vamos produciendo. Ganar da tranquilidad, pero tenemos que seguir mejorando desde lo físico y lo futbolístico”, sostuvo.
También dejó entrever algunas decisiones tácticas que no llegó a concretar. “Íbamos a hacer variantes, pero llegó el gol y preferí esperar”, explicó, en referencia a los cambios que evaluaba para recuperar el control del mediocampo.
De cara a lo que viene, el DT apuntó a aprovechar las próximas semanas largas de trabajo para afianzar la idea de juego. “Nuestra virtud puede estar por afuera y tenemos que aprovecharlo mejor”, dijo, marcando uno de los caminos a profundizar.
El mensaje final fue claro: el resultado sirve, pero no alcanza. Atlético ganó y avanzó, pero para Falcioni el verdadero desafío está en sostener el rendimiento y evitar repetir errores que, ante rivales de mayor jerarquía, pueden costar mucho más caro.