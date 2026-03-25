Falcioni, autocrítico: los motivos por los que Atlético Tucumán sufrió ante Sportivo Barracas

Falcioni hizo hincapié en uno de los principales déficits del equipo: la gestión de la pelota y la toma de decisiones. “A veces queremos jugar a un toque cuando tenemos que hacerlo a dos o tres. Nos apresuramos mucho en el manejo”, señaló. Esa ansiedad, según su visión, fue clave para que el equipo no pudiera liquidar el partido antes y terminara expuesto.