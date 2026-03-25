Atlético Tucumán avanzó en la Copa Argentina: un triunfo con sabor a poco y muchas dudas

Su intención fue clara: no desordenarse, emparejar el partido a fuerza de imponerse en duelos individuales y esperar a tener al menos una pelota interesante cerca del área rival para dañar al “Decano”. En líneas generales, lo logró: sufrió por un error gravísimo de Ignacio Díaz en la salida, que le entregó el gol prácticamente servido en bandeja a Ezequiel Ham -que prefirió asistir a Díaz-, pero, antes y después, se mantuvo en partido. Resistió los contraataques del “Decano”, se salvó en más de una oportunidad, pero ahí estaba, 1-0, a sólo un golpe del heroico empate. Esperó hasta el final y obtuvo su recompensa.