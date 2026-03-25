Secciones
DeportesFútbol

Tucumán Central apuesta a la continuidad y repitiria el "11" para su primer examen como visitante

Tras el exitoso debut en el Federal A, el equipo de Walter Arrieta parte este jueves hacia Chaco para enfrentar a Defensores de Puerto Vilelas. Bajo la premisa de "equipo que gana no se toca", el "Rojo" mantendrá la base titular para intentar sumar en la ruta, a pesar de las bajas obligadas en la zona defensiva por las lesiones de Alderete y Bedmar.

BUSCA SUMAR. Tucumán Central viaja a Chaco en búsqueda de sus primeros puntos como visitante en el Federal A. BUSCA SUMAR. Tucumán Central viaja a Chaco en búsqueda de sus primeros puntos como visitante en el Federal A.
Hace 24 Min

El arranque ideal quedó atrás y ahora llega el momento de revalidar lo hecho en el debut.. Bajo la máxima futbolera de que "equipo que gana y juega bien, no se toca", Tucumán Central ya tiene la mente puesta en su primer compromiso como visitante en el Grupo 2. Este sábado, desde las 16, el "Rojo" se medirá ante Defensores de Puerto Vilelas en el estadio de Sarmiento de Resistencia.

La delegación tucumana iniciará su travesía este jueves por la noche. Será un viaje extenso, de aproximadamente 12 horas, para arribar a la capital chaqueña el viernes al mediodía. El plan de trabajo incluye una sesión de activación vespertina bajo las órdenes del preparador físico Sebastián del Carril, buscando sacudirse el cansancio del traslado y quedar a punto para el duelo sabatino.

El análisis del DT y las bajas

Walter Arrieta tiene claro que el escenario en Chaco será hostil y muy distinto al del debut frente a Bartolomé Mitre. "Algo pudimos ver del rival. Creo que será un partido trabado, donde habrá que trabajar mucho y, sobre todo, estar finos para aprovechar las contras que se nos presenten", analizó el entrenador en la previa.

Sin embargo, no todas son certezas. El cuerpo técnico deberá lidiar con ausencias obligadas en la zona defensiva: Ramiro Alderete (traumatismo de empeine) y el central Fabricio Bedmar (fuerte golpe en el tobillo derecho) quedaron descartados. Por su parte, Maximiliano Martínez continúa con su puesta a punto física y, aunque sumó minutos de fútbol, no sería de la partida desde el arranque.

El "11" probable

De no mediar imprevistos en la práctica vespertina, Tucumán Central saltaría a la cancha con: Daniel Moyano; Agustín Smith, Franco Barrera, Nahuel Duarte y Ezequiel Martínez; Matías Smith, Matías Perdigón, César Abregú y Brahian Collante; Benjamín Ruiz Rodríguez y Daniel Gómez.

Así se juega la fecha

La actividad del grupo comenzará este viernes a las 22, en Salta, con el choque entre Juventud Antoniana y Sol de América. El domingo completarán la jornada Bartolomé Mitre ante Boca Unidos (16.30) y el duelo de "Sarmientos" entre el de La Banda y el de Chaco (18.00). San Martín de Formosa tendrá fecha libre.

Temas Club Tucumán Central
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Agostina Páez podrá dejar Río de Janeiro: ¿cuánto deberá pagarle a las víctimas?
1

Agostina Páez podrá dejar Río de Janeiro: ¿cuánto deberá pagarle a las víctimas?

Habló Federico Pelli tras la agresión en La Madrid: Me operaron y podrían intervenirme otra vez
2

Habló Federico Pelli tras la agresión en La Madrid: "Me operaron y podrían intervenirme otra vez"

Presionado en varios frentes, Adorni dará una conferencia de prensa
3

Presionado en varios frentes, Adorni dará una conferencia de prensa

Manuel Adorni se defendió por su patrimonio pero evitó dar detalles por la vía judicial
4

Manuel Adorni se defendió por su patrimonio pero evitó dar detalles por la "vía judicial"

Qué publicó en Instagram la abogada santiagueña Agostina Páez tras la reducción de su condena
5

Qué publicó en Instagram la abogada santiagueña Agostina Páez tras la reducción de su condena

La desgarradora historia de Noelia Castillo Ramos: recibirá la eutanasia y se despidió en una última entrevista
6

La desgarradora historia de Noelia Castillo Ramos: recibirá la eutanasia y se despidió en una última entrevista

Más Noticias
“Al principio no entendían”: Juárez contó cómo vivió su familia el gol agónico con San Martín

“Al principio no entendían”: Juárez contó cómo vivió su familia el gol agónico con San Martín

Manuel Adorni se defendió por su patrimonio pero evitó dar detalles por la vía judicial

Manuel Adorni se defendió por su patrimonio pero evitó dar detalles por la "vía judicial"

Habló Federico Pelli tras la agresión en La Madrid: Me operaron y podrían intervenirme otra vez

Habló Federico Pelli tras la agresión en La Madrid: "Me operaron y podrían intervenirme otra vez"

Independiente vende a una de sus figuras a Europa y cierra una operación millonaria

Independiente vende a una de sus figuras a Europa y cierra una operación millonaria

Qué publicó en Instagram la abogada santiagueña Agostina Páez tras la reducción de su condena

Qué publicó en Instagram la abogada santiagueña Agostina Páez tras la reducción de su condena

La desgarradora historia de Noelia Castillo Ramos: recibirá la eutanasia y se despidió en una última entrevista

La desgarradora historia de Noelia Castillo Ramos: recibirá la eutanasia y se despidió en una última entrevista

Agenda de TV: dónde ver en vivo Atlético Tucumán-Sportivo Barracas por la Copa Argentina

Agenda de TV: dónde ver en vivo Atlético Tucumán-Sportivo Barracas por la Copa Argentina

Agostina Páez podrá dejar Río de Janeiro: ¿cuánto deberá pagarle a las víctimas?

Agostina Páez podrá dejar Río de Janeiro: ¿cuánto deberá pagarle a las víctimas?

Comentarios