Tucumán Central apuesta a la continuidad y repitiria el "11" para su primer examen como visitante
Tras el exitoso debut en el Federal A, el equipo de Walter Arrieta parte este jueves hacia Chaco para enfrentar a Defensores de Puerto Vilelas. Bajo la premisa de "equipo que gana no se toca", el "Rojo" mantendrá la base titular para intentar sumar en la ruta, a pesar de las bajas obligadas en la zona defensiva por las lesiones de Alderete y Bedmar.
El arranque ideal quedó atrás y ahora llega el momento de revalidar lo hecho en el debut.. Bajo la máxima futbolera de que "equipo que gana y juega bien, no se toca", Tucumán Central ya tiene la mente puesta en su primer compromiso como visitante en el Grupo 2. Este sábado, desde las 16, el "Rojo" se medirá ante Defensores de Puerto Vilelas en el estadio de Sarmiento de Resistencia.
La delegación tucumana iniciará su travesía este jueves por la noche. Será un viaje extenso, de aproximadamente 12 horas, para arribar a la capital chaqueña el viernes al mediodía. El plan de trabajo incluye una sesión de activación vespertina bajo las órdenes del preparador físico Sebastián del Carril, buscando sacudirse el cansancio del traslado y quedar a punto para el duelo sabatino.
El análisis del DT y las bajas
Walter Arrieta tiene claro que el escenario en Chaco será hostil y muy distinto al del debut frente a Bartolomé Mitre. "Algo pudimos ver del rival. Creo que será un partido trabado, donde habrá que trabajar mucho y, sobre todo, estar finos para aprovechar las contras que se nos presenten", analizó el entrenador en la previa.
Sin embargo, no todas son certezas. El cuerpo técnico deberá lidiar con ausencias obligadas en la zona defensiva: Ramiro Alderete (traumatismo de empeine) y el central Fabricio Bedmar (fuerte golpe en el tobillo derecho) quedaron descartados. Por su parte, Maximiliano Martínez continúa con su puesta a punto física y, aunque sumó minutos de fútbol, no sería de la partida desde el arranque.
El "11" probable
De no mediar imprevistos en la práctica vespertina, Tucumán Central saltaría a la cancha con: Daniel Moyano; Agustín Smith, Franco Barrera, Nahuel Duarte y Ezequiel Martínez; Matías Smith, Matías Perdigón, César Abregú y Brahian Collante; Benjamín Ruiz Rodríguez y Daniel Gómez.
Así se juega la fecha
La actividad del grupo comenzará este viernes a las 22, en Salta, con el choque entre Juventud Antoniana y Sol de América. El domingo completarán la jornada Bartolomé Mitre ante Boca Unidos (16.30) y el duelo de "Sarmientos" entre el de La Banda y el de Chaco (18.00). San Martín de Formosa tendrá fecha libre.