Tucumán Central apuesta a la continuidad y repitiria el "11" para su primer examen como visitante

El arranque ideal quedó atrás y ahora llega el momento de revalidar lo hecho en el debut.. Bajo la máxima futbolera de que "equipo que gana y juega bien, no se toca", Tucumán Central ya tiene la mente puesta en su primer compromiso como visitante en el Grupo 2. Este sábado, desde las 16, el "Rojo" se medirá ante Defensores de Puerto Vilelas en el estadio de Sarmiento de Resistencia.