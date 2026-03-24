Tucumán Central suma experiencia: Maximiliano Martínez se incorporó y Arrieta empieza a definir el equipo

Tucumán Central sigue moviéndose en el mercado y sumó una pieza clave para reforzar el plantel de cara a lo que viene en el Federal A. Maximiliano Martínez, lateral izquierdo de 33 años, se incorporó al equipo de Walter Arrieta y ya tuvo su primer entrenamiento junto al grupo.
El defensor llega con un recorrido importante en distintas categorías del fútbol argentino. Su último paso fue por Santamarina de Tandil, aunque en su trayectoria también aparecen clubes como San Martín de Tucumán -con el que logró el ascenso en 2018-, Atlético Concepción, All Boys, Mitre de Santiago del Estero y San Martín de San Juan.
La llegada de Martínez responde a una necesidad puntual del cuerpo técnico: reforzar el lateral izquierdo, una posición en la que hasta ahora solo estaba Ezequiel “Chueco” Martínez, quien tuvo una destacada actuación en el debut con victoria ante Bartolomé Mitre de Misiones.
Pero no es la única buena noticia para Arrieta. El entrenador también podrá contar con el lateral derecho Ramiro Alderete, quien finalmente quedó habilitado tras la llegada de su pase desde la Liga Formoseña, luego de su paso por San Martín de esa provincia. A su vez, el defensor central Fabricio Bedmar aguarda la confirmación de su transferencia desde Brasil, que podría resolverse en las próximas horas.
El plantel retomó los entrenamientos en el predio de Bajo Hondo, en la primera práctica de la semana tras el estreno en el torneo. Antes del trabajo físico diagramado por el preparador Sebastián del Carril, Arrieta mantuvo una charla con los jugadores para ajustar detalles y empezar a delinear lo que viene.
En paralelo, el equipo espera definiciones clave: hoy, durante la práctica prevista para las 16, se conocerán el día, horario y la terna arbitral del próximo compromiso, que ya tiene escenario confirmado. Será en la cancha de Sarmiento de Resistencia, donde Defensores hará de local.
En principio, el partido se jugaría el domingo desde las 17. De confirmarse ese cronograma, la delegación viajará el viernes por la noche para recorrer los casi 800 kilómetros que separan Tucumán de Chaco. Si el encuentro se adelanta al sábado, el traslado será el jueves.
En lo futbolístico, Arrieta analiza posibles variantes. La presencia de Alderete podría generar un reordenamiento en la defensa: Agustín Smith pasaría a desempeñarse como líbero, Franco Barrera ocuparía el rol de stopper y Nahuel Duarte perdería su lugar en el equipo titular para integrar el banco de suplentes.
Con caras nuevas, habilitaciones en camino y decisiones por tomar, Tucumán Central empieza a construir su identidad en la categoría, sabiendo que cada detalle cuenta en un torneo tan exigente como el Federal A.