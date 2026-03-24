Tucumán Central suma experiencia: Maximiliano Martínez se incorporó y Arrieta empieza a definir el equipo

Pero no es la única buena noticia para Arrieta. El entrenador también podrá contar con el lateral derecho Ramiro Alderete, quien finalmente quedó habilitado tras la llegada de su pase desde la Liga Formoseña, luego de su paso por San Martín de esa provincia. A su vez, el defensor central Fabricio Bedmar aguarda la confirmación de su transferencia desde Brasil, que podría resolverse en las próximas horas.