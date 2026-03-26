Trata de esclavos africanos: “El crimen más grave contra la humanidad”, definió la ONU

“Lo que decimos es que cuando se miran todas las atrocidades que han ocurrido en la historia de la humanidad, ninguna ha sido tan sistemática y larga -más de 300 años- y con consecuencias persistentes”, dijo Okudzeto. Explicó que el objetivo del reclamo no es el beneficio individual de los líderes africanos, sino una reparación colectiva: financiar programas educativos, fondos de formación laboral y proyectos que ayuden a reducir las desigualdades heredadas de siglos de explotación.